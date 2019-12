Sok új politikus és néhány magyar: a PS-Spolu bemutatta a teljes listáját

Az első 20 jelöltet hosszabban is bemutatták és a színpadra hívták. Helyet kapott a bemutatásban a PS Magyar Platformja is, a vezetőjét, Forró Tibort is bemutatták, aki a 32. helyet kapta. A koalíció a felmérésekben a 2-3. helyen áll, mintegy 12 százalékos támogatottsággal, ha február 29-én is ilyen eredményt érnek el, akkor 21 parlamenti mandátumot szerezhetnek.

A párt első húsz helyén a választási programot koordináló csapat tagjai állnak: a már a plakátokon is megjelent négyes, MichalTruban, a PS elnöke, Miroslav Beblavý, a Spolu elnöke vezeti, a harmadik Erik Baláž (Spolu) környezetvédelmi aktivista, a negyedik pedig Irena Bihariová, a PS alelnöke, emberi jogi aktivista. Ivan Štefunko, a PS alapítója és első elnöke a 6. helyen szerepel. MichalTruban pártelnök bízik a sikerben, szerinte megismételhető a köztársaságielnök-választáson vagy az EP-választáson elért siker. „Amikor egy évvel ezelőtt elindítottuk Zuzana Čaputovát, rajtunk kívül senki sem bízott a sikerében” – jelentette ki. Truban a lista bemutatásának helyszínét is szimbolikusnak tartja: a Design Factory adott helyet Zuzana Čaputová első fordulós eredményvárójának, a választást akkor magasan, 40,57 százalékos eredménnyel nyerte a jelenlegi államfő. A listán viszonylag magas a nők aránya, habár az 50 százalékot nem éri el: az első 20-ban 8 nő szerepel – 4 az első tízben, és négy a második tízben.

Míg a PS jobbára új emberekre épít, a Spolu a listára hozta a már több pártot is megjárt embereket. Miroslav Beblavý már a 2000-es évek elején, az SDKÚ-ban kezdte politikai pályáját, a 2016-os választáson a Sieť színeiben jutott a parlamentbe. A Spolu-t jobbára sieť-es párttársaival alapította, akik szintén jó helyet kaptak a listán: Katarína Macháčková, aki egyben Privigye polgármestere is, a 7., Simona Petrík a 9. Ők Beblavýval még 2016-ban, vagyis a Smer-SNS-Híd-Sieť kormány megalakulása után hagyták el a pártot. Ugyancsak a Spolun keresztül kerültek a listára az SaS-t korábban elhagyó képviselők, Jozef Mihál (5.) és Martin Poliačik (16).

A csaknem egy órás jelöltbemutató nagy részében Irena Bihariová, a lista negyedik helyezettje volt a műsorvezető. Bihariová feltehetően az első roma származású jelölt, akit egy befutásra esélyes párt ilyen magas pozícióban indít a választáson. A bevallása szerint romatelepen született jogász egyik feladatának éppen a diszkrimináció elleni küzdelmet tartja.

Bihari az első húsz helyezett bemutatása után a színpadra hívta Forró Tibort, a PS Magyar Platformjának vezetőjét is. „Számunkra fontos a fair-play, és ezt a kisebbségekre is vonatkoztatjuk, ezt mutatja a magyar platform létrejötte is” - mutatta be a PS magyar testületét bihari. Forró a lista 32. helyén szerepel. „Ugyan a listán a 32. helyen vagyok, de ez egy koalíciós lista, a PS-en belül a 16. helyet kaptam, amit jó helyezésnek tartok” – mondta lapunknak Forró. Nála ugyan sokkal előkelőbb helyen, a 10.-en szerepel egy másik platform-tag, Martin Dubéci, de ő a PS elnökségi posztjának, nem pedig a magyar platformnak köszönheti pozícióját. Forró szerint a teljes listán mintegy 10-12 magyar jelölt szerepel.

A lista 150. helyén a korábbi ombudsman, VieraDubovcová áll.



(lp)