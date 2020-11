Sokan megfertőződtek koronavírussal a nyékvárkonyi alapsuliból

A nyékvárkonyi Móra Ferenc Alapiskola ezen a héten zárva tart, több alkalmazott és diák megfertőződött a koronavírussal, a hétvégi tesztelésen tapasztalt fertőzöttségi adatok emiatt is értek el olyan magas szintet a községben.

Olvasói felvétel a nyékvárkonyi tesztelésről

Nyékvárkonyban 1465 tesztből 61 lett pozitív az antigénes tesztelésen - közölte a község a Facebook-oldalán. Ez 4,2%-os arányt jelent, miközben a Dunaszerdahelyi járásban 0,96%-os, országosan pedig 1,06%-os fertőzöttséget mutatott ki az antigén tesztelés, így a nyékvárkonyi adat leginkább az árvai és bártfai régióban egy héttel korábban lezajlott próbatesztelés mutatóihoz volt mérhető, ami 3-4% körül alakult.

Töbször is próbáltuk kedden ez ügyben telefonon elérni Fazekas István polgármestert, de nem sikerült. A regionális tiszti főorvos, Robotka Rozália érdeklődésünkre csak annyit közölt, hogy ők jelenleg az adatok számítógépbe történő bevitelével foglalkoznak, majd miután ez megtörtént, elemezhetők ki. Hozzátette viszont, hogy a Regionális Közegészségügyi Hivatal elsődlegesen az RT-PCR-tesztekkel, illetve az azzal összefüggő kontaktkutatással foglalkozik, míg az antigénes tesztelés kapcsán felmerülő helyi gócpontok kutatására egyelőre nem kaptak utasítást.

Ugyancsak november 1-jén, vasárnap délelőtt közölte Nyékvárkony község a Facebookon, majd az alapiskola weboldalán is, hogy a koronavírus-fertőzések miatt a héten zárva tart az iskola.

Nem hivatalos, de megbízható forrásból megtudtuk, hogy az iskola több alkalmazottja és diákja is megfertőződött a koronavírussal. Pontos számot pillanatnyilag nem tudunk. Ugyancsak vasárnap délelőtt tett közzé a község egy felhívást a Facebookon arra vonatkozóan, hogy aznap 6-10 éves gyermekek tesztelésére is van lehetőség.

A 10 éven aluli gyermekek részvétele az országos tesztelésen nem volt kötelező, ezzel viszont információink szerint fény derült arra, hogy az iskola diákjai között is többen voltak, akik megfertőződtek, és végeredményben emiatt volt olyan magas a nyékvárkonyi adat.

Helybeli forrásainktól azt is tudjuk, hogy egyébként a tesztelésen sokan voltak pozsonyi rendszámú autóval olyanok is, akik nem a községben élnek. Az egyes települések részvételi és fertőzöttségi mutatóit pedig értelemszerűen ez is torzítja.

