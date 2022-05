Sokkal nagyobb erővel csaphat le a hőség – kiderült, milyen lehet az idei nyár

Példátlan extrém hőségeket és szárazságot hozhat Európába az idei nyár, amire már a WHO is felhívta a figyelmet – írja a TV Noviny.

Fotó: TASR/AP

Pavel Faško, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) klimatológusa szerint jelenleg nincs rá lehetőségünk, hogy hűvösebb nyarakat éljünk meg. Mint mondja, a nyár az egyetlen a négy évszak közül, amely a hozzá tartozó jellemzőket produkálja, és várhatóan ez idén sem lesz másként.

A szakértő szerint az elmúlt évek nyarai nagy hőhullámokkal jártak, amiknek köszönhetően a legmelegebb helyeken rendszeresen 35 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek. Ez kb. 50 évvel ezelőtt meglehetősen kivételesnek számított. Faško szerint egyaránt emelkednek a trópusi levegő hőmérsékleti értékei, valamint a trópusi éjszakák száma.

Térségünkben már kezdenek megszokottá válni a nagy hőséggel járó nyarak, amikor akár a 37-38 fokot is eléri a levegő hőmérséklete. Faško szerint 2007-ben és 2013-ban viszont a 40 fokot is meghaladta a hőmérő higanyszála.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szárazság gyötri majd egész Európát, így Szlovákiát is. A klimatológus viszont rámutatott, hogy viszonylag egyre több vihar alakul ki, amik pusztító jellegűek is lehetnek, ugyanis olyan időjárási jelenségekkel járnak, mint a jégeső, az erős széllökések vagy az intenzív esőzések.

Meteorológiai szempontból szerdán kezdődik a nyár, az előrejelzések szerint pedig a hőmérséklet meredeken emelkedni fog, sőt megérkezhetnek az első trópusi napok is. A szakértő szerint az elkövetkező négy hét hőmérsékletileg átlagos lesz, de az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva az idei nyár újfent átlag felettinek mutatkozik.



(tvnoviny.sk)