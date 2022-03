Sokkal többet fizethet az állam a páncélozott csapatszállítókért, kiderült melyik vállalat lehet a befutó

A Szlovák Fegyveres Erők hamarosan megtudja, melyik vállalat biztosítja számára az új 8x8-as páncélozott csapatszállítókat, amiért eredetileg 322 millió eurót fizettek volna, de már most tudni, hogy az ár magasabb lesz – írja a HN.

Fotó: TASR

A legutóbb kiírt 332 millió eurós nemzetközi pályázatért öt érdeklődő került az utolsó körbe – Finnország, Csehország, Románia, az Egyesült Államok és Spanyolország. A győztes kiléte legkésőbb két és fél hét múlva derül ki, de nagyon úgy néz ki, hogy a finn Patria lesz a befutó.

A védelmi minisztérium szerint a jármű teljesít minden kért technikai paramétert, beleértve azokat is, amiket kulcsfontosságúnak jelöltek meg. A modell előnye, hogy az alvázát a múltban a szlovák hadsereggel együttműködve fejlesztették ki. Ennek köszönhetően kiküszöbölhetik az időbeli késések kockázatát, ezen kívül előnynek számít, hogy bármiféle módosítás nélkül képes úszni. A gépek teljes költségét, beleértve az életciklust, valamint a kiképzés, a lőszer, a logisztika és az infrastruktúra fejlesztésének költségeit, két változatban határozták meg. Az első 495 millió euróról szól, a második 460 millióról. A finn kínálat így az első helyen áll, az értékelés során 100 százalékot kapott.

Szintén a kínálat mellett szól a szlovák ipar bevonása, amelynek legalább 40 százalékban hozzá kell járulnia a gyártáshoz. A Patria stratégiai partnere a markológépeket gyártó gömöri CSM Industry.

A második helyen a Czechoslovak Group Pandúr típusú járműve áll, amely gyártásának egy részét Trencsénben végeznék. Az ajánlat 84 százalékos értékelést kapott – a jármű teljesíti a legtöbb követelményt, hátránynak számít viszont a nagyobb üzemeltetési költség, az életciklus, valamint a gyengébb aknavédelem. Emellett módosítások nélkül az úszásra is képtelen. Az árat itt is két változatban határozták meg – 526, illetve 486 millió euróban. A többi ajánlat tulajdonképpen már nincs játékban – a román GDELS nem jelent meg a februári tesztelésen, emellett az ár is meghaladta a 600 millió eurót. Az amerikaiak és a spanyolok a dokumentumok beterjesztésénél csúsztak el.

A hadsereg teljes modernizációjára eredetileg 2 milliárd eurót szántak. 332 millió eurót szántak 76 darab 8x8-as páncélozott csapatszállítóra, valamint 1,7 milliárd eurót 152 darab lánctalpas harcjárműre. Az infláció miatt viszont ez az ár magasabb lesz – már a beszerzés első fázisa 414-468 millió euróra rúg, a pontos számok viszont csak a hónap végén lesznek nyilvánosak.



(hnonline.sk)