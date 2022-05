Sokkot kapott az anya, akinek a lányai a hetedik emeleti lakás ablakában rohangáltak, de a szomszédokra is berágott

A minap beszámoltunk róla, hogy megjelent egy videó az interneten, amelyen látható, ahogy két hatéves kislány egy hetedik emeleti lakás külső ablakpárkányán sétálgat Handlován. A történtek után megszólalt a gyerekek édesanyja – írja a Čas.sk.

Forrás: Čas.sk

A lakásban egy házaspár él négy gyermekkel, köztük a hatéves ikerlányokkal. Az apa külföldön dolgozik, így a gyerekekre többnyire az anya vigyáz. A helyiek szerint egy rendes családról van szó, és fogalmuk sem volt róla, hogy a virgonc kislányok képesek lehetnek ilyenre. Viszont vannak, akik szerint nem először fordult elő, hogy a gyerekek az ablakban játszottak, valaki pedig már annyira megelégelte az egészet, hogy videóra vette és feltette az internetre.

A lap szerint az eset idején az anya épp üzletben volt, az ikrekre pedig 15 éves nővérük vigyázott. A lurkók kihasználták testvérük pillanatnyi figyelmetlenségét, és kiszöktek az ablakba.

Az anya sokkot kapott, miután megtudta, hogy mi történt, azóta a lakást is képtelen elhagyni. A Nový Čas szerint fogalma sem volt róla, hogy gyerekei ezt művelik, abba pedig belegondolni sem mer, hogy mi történhetett volna. Másrészről viszont felháborítja a szomszédok viselkedése is, akik ahelyett, hogy azonnal értesítették volna a szülőket, videót készítenek, majd azt az interneten is megosztják. „Mire várt az az ember? Hogy a gyerek lezuhanjon?” – tette fel a kérdést az anya, aki lépéseket tett jogászokkal, amiért a beleegyezése nélkül feltöltötték a videót a lányairól.

A szomszédok hozzáállását egyébként a városi rendőrség is helytelennek minősítette, és felszólított mindenkit, hogy hasonló esetben értesítsék a városi vagy az állami rendőrséget. Az üggyel már foglalkozik a város szociális osztálya.



