Sokszínű és érdekes munka egy stabil vállalatnál: a METRANS biztonságot, sikert és munkát kínál egy nagyszerű közösségben

A METRANS /Danubia/, a.s. személyzeti igazgatónőjével, Elena Rajdlovával beszélgettünk.

Elena Rajdlová, a METRANS személyzeti igazgatónője (Fotó: Paraméter)

Egy kívülállónak leginkább az ég felé magasodó dunaszerdahelyi “konténerhegyek”, jutnak eszébe a METRANS-ról. Mióta van jelen a Csallóközben, és mivel foglalkozik valójában ez a vállalat?

A METRANS egy intermodális, vagyis kombinált konténer-szállítmányozással foglalkozó nemzetközi vállalat. Tavaly ünnepeltük fennállásunk 30. évfordulóját. Szlovákiában, vagyis Dunaszerdahelyen 1999 óta vagyunk jelen.

Eredetileg a vasútállomás közelében volt a központunk, de folyamatos és gyors fejlődésünkből kifolyólag később a Pódafai útra költöztünk, ahol felépítettük saját terminálunkat. Azóta is az állandó megújulás és bővülés jellemzi a METRANS-ot. Jelenleg már a negyedik rakodódarunkat építjük. A terminál fejlődésének, növekedésének hála egyre többen veszik igénybe szolgáltatásainkat, így a munkavállalóink száma is állandó jelleggel növekszik. Ez az új befektetőkre is vonatkozik, akik azért választották a régiót, mert Dunaszerdahely fontos közlekedési csomópont.

Mennyi dolgozót alkalmaznak Dunaszerdahelyen?

2021 végén összesen 600 kollégának biztosítottunk munkát Szlovákiában. Kassán is van egy kisebb terminálunk, ott főként adminisztratív munkaerőt foglalkoztatunk, körülbelül 40 személyt. Dunaszerdahelyen megközelítőleg 560 fő dolgozik nálunk.

Az éppen lecsengő pandémia sok szférában bizonytalanságot szült. A METRANS-ot és munkavállalóit hogyan érintette a világjárvány?

A pandémia természetesen minket is próbára tett. Az elején egyrészt csökkent a megrendeléseink száma és lelassult az árumozgás, másrészt pedig alkalmazkodnunk kellett alkalmazottaink megváltozott munkakörülményeihez. A nagy irodákban dolgozó kollégáinkat a megfelelő technikával kellett felvértezni, hogy teljes értékű munkát tudjanak végezni otthonról is. Így sikerült bebiztosítanunk az alkalmazottak egészségét és vállalatunk működését is. Egyúttal pedig a pandémia kezdete óta rendszeresen fertőtlenítjük minden adminisztratív helyiségünket, és tesztelünk minden dolgozót, hogy minimalizáljuk a megfertőződés esélyeit. Minden alkalmazottunk számára elérhetők a fertőtlenítőszerek, maszkokat és reszpirátorokat osztunk szét közöttük, valamint negyedévente vitamincsomagot is kapnak. Vállalatunk tavaly egészségnapot is tartott, melynek keretében az érdeklődők ellenőrizhették vérképüket és koronavírus-ellenanyagaikat. Ennek minden költségét vállalatunk állta.

A METRANS egy igazán megbízható és stabil munkáltató, ideológiánk egyik fő pillére, hogy nem folyamodunk elbocsátásokhoz a mindannyiunkat érintő gazdasági válságok idején. Ez már a múltban is jó döntésnek bizonyult. Bízunk a gazdaság mielőbbi fellendülésében, még ha egy nehezebb év is áll előttünk. Kollektívánk - a METRANS-család - az egyik legnagyobb és legértékesebb befektetésünk. Kolléganőink és kollégáink nélkül nem működnénk.

Komplikált manapság megtalálni a megfelelő munkaerőt?

A technikai jellegű pozíciókra mostanában nehezebb munkaerőt találni. A fiatal jelentkezők jellemzően közgazdasági képzettséggel rendelkeznek, és inkább az adminisztratív jellegű állások iránt érdeklődnek, míg a technikai szakmák kevésbé felkapottak - például megfelelő autóvillamossági szerelőt vagy gépésztechnikust sokáig kell keresni. Természetesen mindenkit kellőképpen be kell tanítani az adott munkakörre, és a technikai jellegű munkakörökben a szükséges tanúsítványokat is meg kell szerezni - amihez nálunk minden körülmény adott.

Milyen szabad állásokkal rendelkeznek jelenleg?

Jelenleg több szabad pozíciónk van az ügyfélszolgálatunknál, amely az egyik legnagyobb részlegünk. Itt elsősorban aktív angol nyelvtudásra van szükség - szóban és írásban -, hiszen nemzetközi ügyfeleinkkel elsősorban angol nyelven koordináljuk a konténerek szállítását. Az ügyfelekkel való érintkezés elsősorban e-mailben zajlik, de készen kell állni a szóbeli kommunikációra is.

A technikai munkakörök között is vannak szabad pozíciók, például keresünk többek között konténerrakodó-kezelőt, karbantartót, és autóvillamossági technikust, valamint IT-fejlesztőket is.

Hol találják meg az érdeklődők a szabad állásokat, és hogyan zajlik a jelentkezés?

Minden szabad pozíciónk megtalálható a Profesia.sk álláskereső oldalon, és saját karrier weboldalunkon: kariera.metrans.sk. A jelentkezőknek elsősorban el kell küldeniük önéletrajzukat az állásajánlatban található elérhetőségünkre. Először kiértékeljük, alkalmasak-e az adott pozícióra, vagy esetleg más munkakörbe, ezután következik az állásinterjú. Mivel a személyes találkozás híve vagyok, ez már személyesen zajlik. Az állásinterjú során dől el, hogy a jelentkező teljesíti-e az alapvető elvárásokat. Ügyfélszolgálatunk esetében a személyes találkozásnak van egy második fordulója is, amelyen már az osztályvezető is részt vesz, a többi esetben egykörös a meghallgatás.

Valószínűleg minden álláskereső elsősorban a kínált fizetésre kíváncsi. Milyen bérre, illetve további juttatásokra lehet számítani a METRANS-nál?

Az állásajánlatban természetesen feltüntetjük a bért, illetve azt is, hogy mikor kerülhet sor az első béremelésre. Fontos juttatásaink közé tartozik a negyedéves bónusz, ez valójában egy 13. és 14. havi fizetés, amely négy részletre, vagyis négy negyedévre van szétosztva.

Teljes mértékben fedezzük alkalmazottaink étkezési utalványait, valamint az éjszakai pótlékunk magasabb a törvény által előírtnál. Az adminisztratív pozíciókban egyébként klasszikus munkahéttel dolgozunk - 40 óra hétfőtől péntekig, a terminálon pedig éjjel-nappali munkavégzés működik, műszakokra osztva.

Nálunk életkortól függetlenül mindenkinek 25 nap szabadság jár egy évben. Továbbá egy nap fizetett szabadságban részesülnek az újdonsült apukák. Ugyanez jár mindenkinek az iskolakezdés napján is, amikor a kisgyermek belép az alapiskola első osztályába.

A már meglévő juttatásainkon kívül 2022-ben további „benefitekkel” készülünk alkalmazottaink részére. Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy a folyamatosan fejlődő METRANS a dunaszerdahelyi régió stabil, megbízható, és modern munkaadója legyen.

Legyen Ön is a METRANS-csapat tagja!

Összes aktuális állásajánlatunkat megtalálja az alábbi oldalakon:

(PR-cikk)