Solution Fesztivál zajlott Vásárúton, ahol a résztvevők testileg és lelkileg egyaránt feltöltődhettek

„Megérkezel, lehuppansz és a kezedbe adunk egy ínycsiklandó turmixot, választhatsz sárgát, pirosat vagy zöldet. Miután befészkelted magad, már csak élvezned kell az általad választott lágy ízeket. Persze nemcsak a rövid kényeztetésed a szándékunk, hanem az is, hogy rengeteg használható új infót szívj magadba. Ezért összeállítottunk neked két tudásblokkot, ami összhangba hozza a témát a testeddel és a lelkeddel” – Kati és Lara ezekkel a szavakkal invitálták az eseményre az embereket. E hívószavakra mi is felkaptuk a fejünket, kíváncsiak voltunk, vajon mit is takar a Solution Fesztivál név alá rejtett egészségnap.

Érkezéskor valóban ínycsiklandó turmix került mindenki kezébe. Bár a színük láttán akadtak, akik bátortalanul nyúltak a pohár után, kóstolás után mindenki elégedetten mosolygott, s az alapanyagokról érdeklődött. Az ott fogyasztott turmixok nem csupán finomak, de a szervezetünk számára igazi egészségbombák voltak.

Urbančok Larisa

Szürcsölgetés után Urbančok Larisa tartott előadást a tudatos lelki életmódváltásról. Több személyes történetet is elmesélt, mellyel közvetlen, családias hangulatot alakított ki. Elmondta, hogyan hozhatjuk magunkat, a gondolatainkat és az érzéseinket egyensúlyba, hogy reggeltől estig energikusak lehessünk.

Egy rövid szünet után az egészséges desszertek készítésébe nyerhettek bepillantást a jelenlévők. Katalin több érdekes alapanyaggal készült, melyekből, az ő utasításait követve, maguk a résztvevők készítettek finomságokat. Közben kellőképp megéheztek, így nagy örömmel fogadták a terülj, terülj asztalkát. Az eléjük került ételek friss, növényi alapanyagokból készültek, könnyen emészthetőek és táplálóak voltak, így remekül feltöltötték a hölgyeket egészen a vacsoráig.

Hodossy Katalin

Az ebéd után ismét Larisa előadása következett. Ekkor a célmeghatározás és a megoldás-orientált munka került górcső alá.

A vacsorát pedig már maga Steiner Kristóf és Hodossy Kati készítette el. A főzőbemutató közben és után lehetőség volt beszélgetni Kristóffal, aki saját szakácskönyvét dedikálta is. A fiatal szakács eddig még nem járt Szlovákiában, első alkalommal utazott el hozzánk, így valóban egyedinek számított a jelenléte. „Számomra nagyon szimpatikus az ő munkássága. A szakácskönyveiben egyszerű, elkészíthető ételeket kínál. A konyhában mutatott lazasága, spontaneitása és kreativitása azt gondolom, mindenki számára kedvet csinál ahhoz, hogy kipróbálja az ételeit” – fűzte hozzá Katalin.

Balról Steiner Kristóf, Hodossy Katalin és Dagan Nimród

Az esemény nevében szereplő egyes szám azt jelzi, hogy lesz folytatás. „Évente két ilyen jellegű fesztivált szeretnénk megvalósítani, valamint nyaranta egy Solution táborral készülünk majd. A solution szó magyarul megoldást jelent. Lara és én mindketten megoldásokat szeretnénk adni az embereknek. Lara a lélek témáiban, míg én a táplálkozás terén. Ez az első fesztivál most inkább az ételekre volt kihegyezve, a nyers vegán és hőkezelt vegán ételeket mutattuk be, melyet saját magam is fogyasztok” – mondta el Hodossy Katalin, aki továbbá hangsúlyozta, az eseménnyel céljuk, hogy találkozási ponttá váljanak azok számára, akik valóban komolyan gondolják a tudatos életmód folytatását.

SzC