Sólymos: Én nem hiszem, hogy egy pártelnök vállalja, hogy egy ember miatt szétveri a saját pártját – Interjú

A Híd Platform szombati ülésén olyan döntést hozott, amely újra megnyithatja az együttműködési tárgyalásokat a Magyar Fórummal. Egyben határozott üzenetet küldtek a párt Magyar Konzervatív Platformjának (MKP), hogy szétveri a pártot, ha a Híd Platform akarata ellenére és az alapszabállyal ellentétesen akarja listára venni Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselőt. A megbeszélés után Sólymos Lászlót, a Szövetség Országos Tanácsának elnökét, a Híd Platform vezetőségi tagját kérdeztük.

Fotó: Paraméter

Mit ajánlanak pontosan a Magyar Fórumnak? A javaslatuk csak arról szól, hogy a Szövetséget átneveznék, és ezzel a listának is az lenne a neve, hogy Szövetség-Magyar Fórum, valamint helyet biztosítanának Simonék jelöltjeinek? A két párt nem olvadna össze?

Így van, ez erről szól. És természetesen abban is meg kell egyeznünk, hogy a Szövetség hány helyet és a listán milyen pozíciókat biztosít a Magyar Fórum tagjainak.

De ehhez először a Szövetségen belül, a másik két platformmal együtt kell megegyezni, hogy ez tényleg érvényes ajánlat legyen.

Most ez még csak a Híd Platformnak a javaslata, arról döntöttünk, hogy mi ezt a kompromisszumot el tudjuk fogadni. Természetesen, ha a partnereink azt mondják, hogy ők nem, akkor az egész javaslat esett, akkor nem fogunk ezzel tovább foglalkozni.

A Híd Platformnak 45 képviselőjelölti helye van a 150-es listán. Ebből hány helyet tudnának átengedni a Magyar Fórumnak?

Erről még nem beszéltünk, és nem is akarok most képviselőjelölti helyekről beszélni, mert ez még korai, ez most még nincs a terítéken. Előbb azt kell eldöntenünk, hogy mi itt a Szövetségben el tudjuk-e azt fogadni, hogy megváltoztatjuk a nevünket Szövetség-Magyar Fórumra. Ez az első lépés, ez kell ahhoz, hogy tárgyalhassunk például a képviselői helyek számáról, a kampányfinanszírozásról és minden egyébről, amire a választási együttműködéshez szükség van. Amíg nem ismerjük az Összefogás Platform és az Magyar Konzervatív Platform álláspontját, addig ez teljesen felesleges.

A platformegbeszélés kezdetén jelen volt Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, az MK Platform tagja. Forró beszámolt arról, hogy milyen eredménnyel jártak a tárgyalásai Gyimesi Györggyel?

Csak arról tájékoztatott, hogy egyelőre még nem egyeztek meg. Egyébként semmit sem tudunk a tárgyalásaikról.



Adott tájékoztatást az MKP platform elképzeléseiről a Gyimesivel való együttműködésről?

Nem tudok arról sem semmit. Annyit tudok, hogy erről az MKP-ban is megoszlanak a vélemények. Nálunk, a Híd Platforban elég egyértelmű a helyzet, nem nyerte el az emberek tetszését az az ötlet, hogy Gyimesi esetleg a Szövetség listán induljon, sőt kimondottan negatív volt erre a reakció platformon belül. De én úgy tudom, hogy megoszlanak a vélemények a Gyimesivel való együttműködésről az Összefogás Platformban és az MKP-ban is.

Egy biztos: azok, akik abból a régióból jöttek, ahonnan Gyimesi György is – legyenek azok bármely platform tagjai –, nagyon ellenzik, hogy ez az együttműködés megvalósuljon.

A Híd Platform mégsem hozott határozott döntést arról, hogy Gyimesi György ne legyen rajta a jelöltlistán.

Nem hoztunk döntést, mert ezt nem a platform dönti el, hanem a párt grémiumában kell erről tárgyalni. De a platform túlnyomó részének, gyakorlatilag az egész platformnak problémát jelentene, ha Gyimesi fölkerülne a jelöltlistára.

Viszont egy nagyon határozott figyelmeztetést küldtek a pártelnöknek, s politikai nyilatkozatban figyelmeztették, hogy csak azt tudja a Híd Platform elfogadni, ha a Szövetség jelöltlistáját a párt Grémiuma fogadja el.

Ez nem üzenet, ez a szabály. A pártalapításkor abban egyeztünk meg, hogy ez így fog működni. Ez van az alapszabályunkban. Az alapszabály az a mi szerződésünk, a három elődpárt szerződése, az alapján jöttünk létre. Ha nem tudtunk volna megegyezni, akkor nem jön létre a Szövetség. Mindenkinek voltak biztonsági feltételei, amelyek megjelentek a szerződésben, amit aztán átalakítottunk alapszabállyá. Ezek a feltételek kellettek ahhoz, hogy mindenki biztonságban érezze magát a Szövetségben, hogy ne történhessen meg az, hogy az erősebb eltapossa a gyengébbet.

Ezért van az is, hogy csak úgy kerülhet fel bárki „idegen” – aki nem tagja ennek a pártnak – a listára, hogy mind a három platform beleegyezik.

Gyimesi esetében egyértelmű, hogy az OĽaNO-ból jön, még ha most be is lépne valamelyik platformba. Ugyanez vonatkozik Simon Zsoltra és a Magyar Fórumra is. A párt Grémiuma az a fórum, ahol minden platformnak két-két tagja van, és ennek a testületnek kell konszenzusos döntést hoznia. Ez így történt Simon Zsolttal is. Ha valakinek gondja lett volna vele, ha azt mondta volna az MKP, hogy ő nem tudja elképzelni a múltbeli tapasztalatai alapján azt, hogy a Simon Zsolttal egy listán induljon, akkor le se ültünk volna vele tárgyalni. Mert nem lett volna értelme, mert nem ment volna át, hiszen az egyik partner azt mondta, hogy nem. Ezt várjuk el mi is. Csak azt várjuk el a partnereinktől, hogy tartsák be a szabályokat. Sajnálom, hogy nem ültek le velünk előtte tárgyalni. Amíg nincs konszenzus a párton belül Gyimesiről, addig nem is kellett volna vele tárgyalni.

Berényi Józsefnek volt olyan sajtónyilatkozata, amiben arról beszélt, hogy a pártelnök a felelős a listáért, ő nyújtja be, ő dönthet róla. Hasonlóan nyilatkozott Forró Krisztián pártelnök is. Erről mi a véleménye?

A pártelnök írja alá a listát, de a lista tartalmáról az Országos Tanács dönt, és az Országos Tanács elé a Grémium nyújtja be az összeállított jelöltlistát.

Tehát amiről ők beszélnek, az számunkra az aláírási joggal való visszaélés. Ha ez megtörténik, akkor ez a párt szét fog esni.

Ha a pártelnök a szövetségeseinek az álláspontját kikerülve fogja értelmezni listaállítást, akkor ez a Szövetség végét jelenti. Én nem hiszem, hogy egy pártelnök vállalja, hogy egy ember miatt, aki nem a párt tagja, szétveri a saját pártját. Ez őrület volna, ezt én nem tudom elképzelni.

- lpj -