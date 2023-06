Sólymos: A Híd távozott a Szövetségből, ami ott maradt, az már nem egység - Interjú

A Híd Platform május végén úgy döntött, hogy távozik a Szövetségből, mert az MKP Platform ragaszkodott Gyimesi György felvételéhez a közös listára, aki viszont a Híd számára volt elfogadhatatlan. A Szövetség viszont ragaszkodik a „Híd Platformhoz”, a napokban újjáalakították annak vezető szerveit. Sólymos Lászlót, a Szövetségből távozó hidasok vezetőjét, a Most-Híd 2023 néven újjáalakult Híd párt elnökét kérdeztük.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Mit szól ahhoz, hogy a napokban újjáalakultak a Híd Platform szervei a Szövetségen belül? Kilépett a Híd a Szövetségből vagy mégsem?

Természetesen kilépett, hiszen a Híd Platform legfelsőbb szerve, a közgyűlés mondta ki a kilépést, az a testület, amelyik 45 tagból állt, és amelyik annak idején létrehozta a Híd Platformot a Szövetségen belül, amelyik döntött arról is, hogy belépünk a közös pártba.

Ugyanez a szerv, tehát a közgyűlés most, másfél évvel a belépésünk után úgy döntött, hogy kilépünk a Szövetségből, el fogunk menni, mivel kiszorítottak bennünket.

Volt a Híd Platform és az MKP között egy bizonyos véleménykülönbség, amit sajnos nagyon sokan közülük nem tudtak elfogadni, és végül odafajult a dolog, hogy egyszerűen ki lettünk szorítva a Szövetségből. Ezért döntöttünk úgy, hogy elmegyünk, és megállapítjuk a Hidat. Tehát a Híd Platform legfelsőbb, kollektív döntéshozó szerve határozott úgy, hogy elmegyünk. Természetesen vannak olyan platformtagok, akik úgy döntöttek, egyénenként, hogy ott maradnak, és most belőlük összeverbuváltak valamilyen új, kvázi-platformot. A Híd azonban távozott a Szövetségből.

Viszont Forró Krisztián, a Szövetség elnöke azt állítja, hogy a Híd Platformnak csak mintegy 15 százaléka léphetett ki, a többiek maradtak. Ezt hogyan értékeli?

Irreleváns dolog most számokról beszélgetni, főleg azért, mert még csak most fognak megalakulni az új pártunk regionális szervei. Egyre többen fognak kilépni a Szövetségből, egyre többen kérik majd a belépésüket hozzánk. Ha valaki eddig nem lépett ki a Szövetségből, az még nem jelenti azt, hogy ott is marad. A másik szempont pedig az, hogy a pártot, a platformot mindig a vezetők jelenítik meg, azok viszik előre, ők a párt „arcai”. És ezek az emberek most távoztak a Szövetségből. Ők azok, akik ezt a pártot megalapították, akik hosszú évek során azon értékek mentén politizáltak, amelyeket a párt alapításnál megfogalmaztak.

A párt „pillérei” mentek el, mert nem tudták azt a politikát folytatni a Szövetségen belül, amiben megegyeztünk a Szövetség megalapításakor. A Híd tehát távozott a Szövetségből, elment, és újjáalakult.

Most itt tartunk, már megvan a pártunk, megalakultunk, működünk. Kezdjük összerakni a regionális struktúráinkat, a programunkat, a kampányunkat, a jelöltlistánkat és így tovább. Dolgozunk, és bízom benne, hogy jó eredményt fogunk elérni a választáson. Kevés időnk van. Nagyon gyorsan zajlott le ez az egész történet, nem ezt képzeltük el több mint két évvel ezelőtt, amikor leültünk, és arról kezdtünk tárgyalni, hogy hogyan tudunk együttműködni az MKP-val és az Összefogással. De az együttműködés csak akkor lehet sikeres, és ezt hangoztatjuk az együttműködési tárgyalások kezdetétől, hogyha el tudjuk fogadni egymást, hogyha betartjuk az egymásnak adott ígéreteket és az egyezségeket. Hiszen a szlovákiai magyar társadalom színes, sokféle vélemény megjelenik benne. Ami most a Szövetségben maradt, amiről a kollégák beszélnek, az nem egység: csak azért látszik egységnek, mert kiszorították azokat, aki másképp gondolkodnak.

Szövetség és az ott újjáalakult Híd Platform azonban azzal érvel, hogy sok, hidas színekben megválasztott megyei képviselő ott maradt a Szövetségben, például Pataki Károly, Kassa megye alelnöke is.

Ez igaz, a Hídba pedig belépett Ožvald Erzsébet, aki megyei alelnök Pozsony megyében. Ezt sok szemszögből lehet nézni.

Még egyszer mondom, a közgyűlés 45 tagja közül 38-an úgy döntöttek, hogy elmegyünk. A platform elnökségének tizenegy tagja közül kilencen úgy döntöttek, hogy elmennek.

Csak a Nagymihályi és a Rimaszombati járás maradt ott. Emellett van egy-két megyei képviselő más régióból, aki maradt, mert nem akar már „problémát magának”, ezért inkább nem lépett ki. Nagyon sokan közülük azt mondták, hogy még befejezik ezt a négy évet, amire megválasztották őket, és nem akarnak tovább politizálni. A Szövetség jelöltjeiként indultak, és úgy akarják befejezni. Ezzel nincs gond, ez mindenkinek a személyes joga.

Nem tart attól, hogy zavaró lesz a választó számára, hogy a Híd megjelenik a Kékekkel közös listán, és megjelenik a Szövetség platformjaként is? Hiszen a Szövetség használhatja továbbra is ezt a platformnevet.

Igen, természetesen használhatja, és minél többet használja,

minél több helyen megjelenik az, hogy Híd, az nekünk jó lesz. Szerintem ugyanis a választó tudja, hogy hol van a Híd, tudja, hol vannak a hidasok.

Én azt hiszem, hogy elég egyértelmű lesz az, hogy mi a Híd, hogy ki a Híd, és hol van az MKP.

-lpj-