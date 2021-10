Sólymos László: Ahogy a fociban szokás, mindig a következő meccsre kell készülni – Interjú

Somorján megtartotta alakuló közgyűlését a Szövetség, amelyen a korábbi hárompárti megállapodás értelmében Sólymos Lászlót, a Híd jelöltjét – és elnökét – választották meg az új párt országos tanácsának elnökévé.

Fotó: Barak Eszter

Hosszú, több mint egy éves, turbulens tárgyalási folyamat után megalakult a Szövetség. Mi várható a következőkben? Hogy fog együttműködni a párt három platformja?

Úgy, ahogy eddig. Tehát leülünk, és ha van olyan kérdés, amiben eltérnek a vélemények, megpróbáljuk megtalálni azt a kompromisszumos megoldást. Lesznek olyan dolgok természetesen, amiben nem értünk egyet, mert a Szövetség egy gyűjtőpárt, ahol vannak kereszténydemokrata, konzervatív, liberális és polgári gondolkodású emberek, biztosan nem lesz mindenben egyetértés, vagy legalábbis nem teljes mértékben.

De minden problémára megpróbálunk majd találni olyan megoldást, amelyet mindenki el tud fogadni. A problémák többsége szerintem olyan, hogy egyetértünk a megoldásban, közös a célunk.

Lehet, hogy vannak/lesznek olyan kérdések, amelyekben eltérően látjuk a célhoz vezető utat. De ezért vannak a pártnak szervei, testületei, ahol minden platform képviselteti magát, legyen az járási szint, vagy országos szint, ahol az adott problémát meg lehet vitatni, és megoldást lehet rá keresni.

Az OT-elnöki beszédében az első megmérettetésnek a jövő éves önkormányzati választásokról említette. De mi lesz, hogyha a parlamenti választás esetleg megelőzi ezt?

Akkor fel kell készülnünk a parlamenti választásra. Ahogy a sportban, a fociban szokás, mindig a következő meccsre, a következő összecsapásra kell készülni. Mindegy, hogy mi jön, nekünk arra kell felkészülni.

Ha ez a kormány, amelyik véleményem szerint Szlovákia egyik legtehetetlenebb kormánya, nem bírja ki a négy évet, és bedől, akkor azt kell megoldanunk, hogy a szlovákiai magyarok politikai képviselete újra bekerüljön a parlamentbe.

A Híd platformján keresztül bekerültek a Szövetségbe a ruszinok és a romák képviselői is. Hogyan fog ez működni a párt szerveiben? Az országos elnökség tagja lett Michal Goriščák, a Híd volt alelnöke is.

Így van. Az alapszabály értelmében a párt tárgyalási nyelve az ugyan a magyar, de mindenki használhatja a saját anyanyelvét, és ha olyan helyzet előáll, akkor a pártnak, annak az adott szervnek a a feladata, hogy bebiztosítsa azt, hogy ez működjön. Tehát ha kell tolmács, akkor tolmácsot kell biztosítani.

A Híd platformjában is megmutatkozik majd ez? Lesz valami plusz, lesznek ruszin vagy roma alapszervezetek?

Biztos, hogy a platformon belül is lesz ruszin képviselet, hiszen a Hídnak körülbelül 30 polgármestere volt az eperjesi kerületben, és én bízom benne, hogy ebből sokat sikerül megtartani a Szövetségen belül. Úgyhogy természetes, hogy lesznek ruszinok, és lesznek romák is. Hiszen volt roma parlamenti képviselőnk. És azok a szlovákok is maradnak, akik akik szerves részei voltak a Hídnak, és így szerves részei lesznek a platformunknak, és ezáltal a Szövetségnek is.

A Híd egyik korábbi elnökségi tagja, Ravasz Ábel távozóban van a pártból. Tartanak attól, hogy lesznek mások is, akik nem lépnek be a Szövetségbe?

Mindig vannak olyanok, akik elégedetlenek, de én nem tudok arról, hogy bárki is a kilépésre készülne. Úgy gondolom, hogy ez a Szövetség lehet az a politikai tömörülés, amelyik biztosítani tudja a szükséges politikai érdekképviseletet. Parlamenti erő lehet, ha sikerül kormánypárt is lehet.

Lehet, hogy lesz majd egy-két magyar a szlovák pártokban is, de reális és komoly politikai erőt számunkra, a szlovákiai magyarok számára ez a Szövetség tud biztosítani.

De ehhez még olyan programot letenni az asztalra, amivel sikeresen meg tudjuk szólítani a választókat, és sikerül megszerezni a támogatásukat.

Lajos P. János