Sólymos: Már régen szigorítani kellett volna az óvintézkedéseken

A szigorúbb óvintézkedések bevezetése logikus lépés. Ezt már régen meg kellett volna tenni - jelentette ki csütörtökön Sólymos László, a parlamenten kívüli Szövetség párt országos tanácsának elnöke. Egyben bírálta a kormányt, amely azt állította, hogy felkészült a világjárvány harmadik hullámára.

Sólymos László (Fotó: Cséfalvay Á. András - archív)

"Hosszú hetekig és hónapokig azt hallgattuk, hogy Szlovákia és az egészségügyi minisztérium felkészült a harmadik hullámra. Az aktuális számok azonban azt mutatják, hogy semmivel sem készültünk fel rá jobban, mint Pozsony az első hóra" - jelentette ki Sólymos, akinek az állásfoglalását Magdeme Klára szóvivő küldte el a TASR hírügynökségnek.

A politikus szerint a kormány arra a vonatra próbál felugrani, amely már régen elment.

A kabinet csütörtökön úgy döntött, hogy lockdownt vezet be az oltatlan személyek számára. Ezt Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő jelentette be. Az új COVID automata értelmében jelentősen szigorúbb óvintézkedések vonatkoznak majd az oltatlanokra minden járásban. A tömegrendezvényekre csak oltott személyeket fognak beengedni. Az oltatlanok csak létfontosságú árucikkeket vásárolhatnak majd, nem léphetnek be a bevásárlóközpontokba és az éttermekbe sem.



(TASR)