Sólymos: Nem lehet a Szövetség alapszabályát addig változtatgatni, amíg Berényi vagy Forró akarata nem érvényesül – Interjú

A Híd Platform, illetve a platform tagjai, annak vezetése távozik a Szövetségből, mert a Magyar Konzervatív Platform (MKP) ragaszkodik Gyimesi György ex-OĽaNO-s exképviselő jelöléséhez. A Híd szerint az MKP mindent megtesz a Híd kiszorításáért a Szövetségből. Sólymos Lászlót, a Szövetség Országos Tanácsának volt elnökét, a Híd Platform volt tagját kérdeztük.

Fotók: Cséfalvay Á. András

A párt grémiuma hétfőn nem tudta elfogadni a képviselői jelöltlistát, mert azon szerepelt Gyimesi György neve is. Az MKP azt javasolta, hogy a listáról döntsön a párt országos tanácsa. Ez miért volt elfogadhatatlan önöknek?

Négy témában egyeztünk meg, amelyekben konszenzusos döntést kell hozni – a képviselőjelölti lista az egyik volt ezek közül. Éppen azért kell a konszenzus, hogy ezekben az ügyekben többségi szavazással ne lehessen leszavazni az egyes szövetségeseket. Ez így működik minden szövetségben, például a NATO-ban is. A NATO most jó példa, hiszen

Magyarország még nem egyezett bele Svédország felvételébe, de valószínűleg nem örülne, ha a NATO hirtelen azt mondaná, hogy Svédország felvételéhez legyen elég a többségi szavazás.

Az nem megoldás, hogy megváltoztatom a szabályokat, és konszenzus helyett egy többségi szavazást javaslok, mert tudom, hogy le tudom szavazni azt, akinek más a véleménye. Ez nem működik. A párt grémiuma hivatott dönteni arról, hogy milyen jelöltlistája legyen a Szövetségnek, ráadásul konszenzussal kell döntenie. Gyimesi személyéről nem született konszenzus, ennek ellenére az MKP nem hajlandó levenni őt a listáról. Tehát nem hajlandó olyan listát elfogadni, olyan listában megegyezni konszenzusos alapon, amelyen nincs rajta Gyimesi György. Mert egyébként más probléma nem volt a jelöltlistával, véleményem szerint megegyeztünk volna. Ezek után nincs értelme maradni a pártban. Nem lehet a Szövetség alapszabályát addig változtatgatni, amíg Berényinek vagy Forrónak az akarata nem érvényesül.

Forró Krisztián pártelnök arra számít, hogy a Híd Platform nem minden tagja hagyja el a pártot, tehát maradnak hidasok. És ő ezt úgy veszi, hogy akkor marad a pártban a Híd Platform is.

Lehet, hogy így gondolja az elnök úr, de ez a valóságban máshogy működik. Ha a platform egyértelmű többsége, ráadásul az egész vezetése és a meghatározó tagjai, akik ezt a platformot képviselik, elmennek a pártból, akkor velük távozik az az esszencia is, amit a Híd hozott a Szövetségbe. Ezt nem tudatosítja az elnök úr.

Nélkülünk marad egy MKP 2 koprodukcióban Gyimesivel, mert csak idő kérdése, hogy mikor fogják bedarálni az Összefogást is.

A platform együtt marad? Vannak közös terveik?

Természetesen bízom benne, hogy sokan együtt fogjuk folytatni azok közül, akik most a Szövetségből kilépnek, mert nem tudják elfogadni azt a fajta munkamódszert, amit az MKP vezetői alkalmaznak.

Ez azt jelenti, hogy lesz új párt, és indulni akarnak az őszi parlamenti a választáson is?

Igen. Szeretnénk újra létrehozni a Hidat, de arról, hogy hogyan akarjuk ezt megvalósítani, hogy ennek még mi lesz a pontos módja, még nem szeretnék beszélni.

Tehát az új párt neve is Híd lesz?

Még erről is korai beszélni, de valószínűleg nagyon hasonló név lesz. Mert az volt a pártunk neve, és mi hidasok is maradtunk. Sajnos a Szövetségben az együttműködés meghiúsult, mert az együttműködés szabályait aszerint írták felül, ahogyan az Berényinek és Forrónak megfelelt.

Forró Krisztián szerint az veri szét a pártot, aki elmegy, nem pedig az, aki marad. Ön ezt hogyan látja?

Ők most ezt a mondatot találták meg, ezt ismételgetik. Ezt a pártot, ezt a Szövetséget az veri szét, aki nem tartja be az egyezségeket. Mindig azon bukik meg minden, amikor nem tartjuk be az egyezségeket, az egymásnak tett meg ígéreteket, azt, amire kezet adtunk, amit ráadásul még papírra is vetettünk.

Ha a szerződéseket nem tartjuk be, akkor szétesik az együttműködés, szétesik az egység. Ez vonatkozik a jogállamra, a demokráciára, és vonatkozik a mi Szövetségünkre is.

Ha nem tartjuk be a szerződéseket, akkor szétesik.

Lajos P. János