A somorjai református templom közvetlen közelében épül többemeletes lakóház – a képviselő szerint nem tisztelik a város múltját

A somorjai református templom mögött egy többfunkciós lakóház létesítését tervezi egy beruházó, aki még 2008-ban kapta meg az építkezési engedélyt. A csütörtöki testületi ülés napirendi pontjai közé került egy kérvény, amelyben a befektető arra kéri a testületet, hogy kössenek teherszerződést egy középnyomású gázvezeték áthelyezése céljából, amely elengedhetetlen az építkezéshez. Az építészeti szakbizottság javasolta a teherszerződés megkötését, Méry János képviselő azonban nemtetszését fejezte ki az építménnyel kapcsolatban.

„Eredetileg az volt a célom ezzel a felszólalással, hogy rávegyem a tisztelt kollégákat, ne szavazzák meg ezt a programpontot, de mégsem kérem ezt nyíltam. Először is tisztában vagyok azzal, hogy egy polgármester és egy képviselőtestület az előző ciklus polgármesterének és képviselőtestületének jogutódja, így például egy bármilyen per esetén az új polgármester felel a régi bűneiért, tetteiért is. Azzal is tisztában vagyok, hogy a református templom mögött tervezett épületnek 2008 óta van érvényes építkezési engedélye”- hangsúlyozta a képviselő, majd hozzátette, tisztában van azzal is, hogy a polgármester megpróbált egy előnyösebb verzióról tárgyalni, de ez csak kis mértékben volt sikeres.



Méry János

„Mindezek ellenére vannak olyan helyzetek, amikor nem számít sem párt, sem jóindulat, sem pedig az, ha a mondanivalóm nem fog tetszeni valakinek. És ez egy ilyen helyzet, ugyanis szakrális építményeket több emeletes lakóházakkal körülvenni a kommunista, bolsevik időkben volt szokás, ahol lábbal tiportak mindent, ami keresztény, ami nemzeti, és ami valamilyen módon a tradícióhoz volt köthető. (...)

Szóval, ha a 21. század elején akar valaki több emeletes lakóházzal körbeépíteni, s ezáltal eltakarni egy ezeréves szakrális épületet, jelen esetben egy templomot, akkor az teljesen megegyezik azzal, mint amikor a kommunisták csinálták ugyanezt. (...)

Fel lehetne tenni a költői kérdést, vajon miért ragaszkodik egy ilyen építményhez egy olyan beruházó, aki Somorjától szinte csak is kizárólag kapott, s ha adott is, gyakorlatilag akkor is kapott, és azt is, miért nem képes tisztelni Somorja ezeréves múltját – húzta alá Méry János.

A képviselő kiemelte, tisztában van azzal, hogy az építmény megépítéséért nem felel a város jelenlegi vezetése, de az mégis ennek a képviselőtestületnek a működése alatt fog megépülni, ráadásul a közművek áthelyezésének jóváhagyásával mégis némiképpen hozzájárul a megépítéséhez.



Orosz Csaba

A polgármestere reakciójában elmondta, tiszteletben tartja, hogy mindenkinek lehet magánvéleménye, de nem ért egyet a képviselő kijelentéseivel:

„Nem szeretnék vitába bonyolódni, de azt a szót, hogy a bűneiért, az elődeim, az előző polgármesterek nevében is szeretném kikérni, mert nem történt semmiféle csalás vagy bűntett, a beruházás terve minden előírásnak megfelelt ahhoz, hogy ki legyen adva az építkezési engedély.”

Az építési és városfejlesztési szakbizottság elnöke, Faragó Zoltán elmondta, szeretné részletesebben ismertetni az ezzel kapcsolatos tényeket, és egyúttal szeretné, ha a jövőben a képviselő-testület tartózkodna attól, hogy csúsztatásokkal megpróbálják félrevezetni az embereket. Mint elmondta, az építkezési engedélyt nem az előző polgármester, Bárdos Gábor, hanem az ő előde Domsitz Károly idején kapta meg a befektető.



Jávorka Tamás, mellette Faragó Zoltán

„Egy jogerős építkezési engedélyről van szó, amely ma is érvényes. Erre a területre létezik egy beépítési terv, ami Somorja városfejlesztési tervének részét képezi. Amikor ezt a tervet beterjesztette a kérvényező, hosszú hónapokon át tárgyaltak róla a szakbizottságok. Ez a tervdokumentáció teljes mértékben összefüggésben van az említett beépítési tervvel, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy igenis figyelembe lett véve a református egyházközségnek a véleménye.

Ennek következtében az épület nem egy folyamatos építmény lesz, hanem meg lesz szakítva, a pontosan azért, hogy abból a bizonyos pontból rálátás nyíljon a templomra”

– reagált az érintett bizottság elnöke, majd hozzátette, meg van győződve arról, hogy a beruházással kapcsolatban a város és az építészeti hivatal is körültekintően járt el annak idején, figyelembe vették az előírásokat és a városfejlesztési tervet, valamint az érintett személyek és csoportok észrevételeit.



