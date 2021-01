Somorján a hétvégén újra kilenc mintavételi pont nyílik, de sorakozni kell, Komáromban lesz regisztráció is

Somorján kilenc, Komáromban 28 ponton várják az embereket, ezek mindkét városban szombaton és vasárnap lesznek nyitva. Somorján sorba kell majd állni, Komáromban készítik a regisztrációs rendszert. Gondot jelent az is, hogy most a hideg miatt már nem lehet kint tesztelni.

Fotók: Paraméter

Somorján kilenc tesztelési pont nyílik, akárcsak a legutóbbi országos tesztelés során, tájékoztatta a Paramétert Orosz Csaba polgármester. „Lehet, hogy kevesebb is elég lenne, de nem tudjuk, hogy a környező falvakban lesz-e tesztelés. Ha nem lesz, akkor mindenképpen szükség lesz ennyi tesztpontra” – magyarázta Orosz.

A tesztelési pontok azonban csak a hétvégén nyitnak ki.

„A mintavételi pontjaink szombaton és vasárnap lesznek nyitva, de a városban van egy állandó mobil mintavételi pont, ami természetesen a munkanapokon is működik” – mondta a polgármester.

Bízik benne, hogy hamarosan egy újabb állandó mintavételi pont is nyílik majd. „Ma tárgyalunk egy társasággal, amely már megkapta az engedélyt a tesztelésre, nekik is próbálunk segíteni, hogy mielőbb két állandó tesztelési pont működjön” – jelentette ki Orosz.

Somorján nem lesz regisztráció

A városi mintavételi pontokon nem tudják megoldani, hogy időpontra rendeljék az embereket. „Sajnos sorba kell majd állni, a regisztrációt nem tudjuk megoldani” – mondta Orosz. A személyzet már felállt a kilenc tesztpontra, Orosz szerint ha annyian eljönnek, mint az őszi második tesztelési forduló alkalmával, akkor a tesztenkénti 5 euró fedezi majd a költségeiket. „Felmerült, hogy csak öt tesztelési pontot nyitunk, de nem akartuk, hogy még vasárnap este is sorakozzanak az emberek, ezért – még ha költségesebb is – kilenc pontot nyitunk” – mondta a polgármester.

Komáromban 28 pont lesz nyitva két napon át

Komáromban elindítanak egy elektronikus regisztrációs rendszert a hétvégéig, hogy csökkentsék a várakozási időt. „Nagyrészt ugyanazokon a pontokon lesz tesztelés, mint novemberben, a különbség annyi, hogy a kültéri tesztpontok be kellett vinni. Nemcsak a lakosok miatt, a teszt eredménye sem pontos 5 Celsius fok alatt – mondta a Paraméternek Keszegh Béla, Komárom polgármestere. – Általában ugyanott tesztelünk majd, csak bent.” A városban 28 olyan pont lesz, ahol mindkét nap tesztelnek majd, emellett lesz még kettő olyan, ahol nem tesztelnek majd mindkét nap. Komáromban is szombat és vasárnap lesz a tesztelési nap. „Hétköznap az állandó tesztelési pontokon vizsgáltathatják ki magukat az emberek” – magyarázta a polgármester. Komáromban három állandó tesztelési pont van. A hétvégéig letesztelik majd a városi rendőrség és a tűzoltóság embereit is.

Háromszoros drágulás

Az önkormányzatok az országos szűréshez csak a teszteket kapják meg az államtól, az egyéb szükséges felszerelést a tesztenként adott 5 euróból kell megvásárolniuk. „Mi már múlt héten elkezdtük beszerezni a szükséges felszerelést, számítottunk rá, hogy lesz tesztelés, és tudtuk, hogy ebben az esetben a védőfelszerelés ára is felmegy. Már van, amit csak háromszoros áron kapnánk meg” – mondta a polgármester. Most osztják be az embereket az egyes tesztelési pontokra, ő nem tart attól, hogy valahol emberek fognak majd hiányozni.

„Most annyiból egyszerűbb a helyzet, hogy egészségügyi személyzetből jóval kevesebb kell, csak a mintavevőnek kell egészségügyi végzettséggel rendelkeznie” – véli Keszegh.

Komáromban lesz regisztrációs rendszer

A hétvégi tesztelésre is lehet majd időpontot foglalni Komáromban.

„A technikusaink most készítik elő a rendszert, olyan regisztrációs rendszert szeretnénk, mint amilyet Besztercebányán is használnak, erre viszonylag jó visszajelzések érkeztek” – mondta Keszegh.

– Ez viszont nem csatlakozik a központi, állami regisztrációs rendszerhez, ez csak erre az alkalomra létrehozott regisztrációs lehetőség lesz.”

Romlik a helyzet, hétvégén öten haltak meg idősotthonban

Komáromban a fertőzöttek száma országos viszonylatban nem túlságosan magas. „Az elmúlt hetekben viszont gyors volt a növekedés, ha ezt a mutatót nézzük, akkor nem jó a helyzet” - mondta Keszegh. Az egyik gócpont az idősek otthona.

„Sajnos van olyan részleg, ahol mindenki pozitív, és péntek óta öt halottunk volt, tehát egyáltalán nem rózsás a helyzet” – magyarázta a polgármester.

Keszegh szerint az oltás lehet, ami majd enyhít a helyzeten. A városban már beoltották a szociális intézmények dolgozóit és a gondozókat is. „A kórház végzi az oltást, és nagyon jó velük a kapcsolatunk, csak több vakcina kellene. Tőlünk megkaptak minden szükséges adatot, a nyugdíjas otthonok alkalmazottai és a gondozóink nagyon gyorsan be lettek oltva, és be tudtuk oltatni a városi rendőröket is” – mondta a polgármester.

- lpj -