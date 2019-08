Somorjától Dunaszerdahelyen át Nagymegyerig mindenhol akadt dolga a tűzoltóknak

Lelkes Istvántól, a járási tűzoltóság igazgatójától megtudtuk, hogy tulajdonképpen nagyobb volt a szélvihar, mint a felhőszakadás. Kicsavart fákhoz, utakra, kerítésekre zuhant faágakhoz ugyanis több riasztásuk volt, míg egy helyen volt szükség elárasztott helyiség szivattyúzására, azt pedig a nagypakai önkéntesek megoldották.

Kicsavart fákhoz Felbár, Nyékvárkony, Dercsika, Nyárasd, Lég és Nagymegyer kataszterébe is kaptak riasztást, az egyes helyszíneken a dunaszerdahelyi, somorjai és nagymegyeri állomás tűzoltói is segítettek, de bevetették a somorjai, a dercsikai és a nagypakai önkénteseket is több helyen.

Rosszabbul járt a viharkárok tekintetében a Galántai járás, ahol Martin Krajčovič kerületi szóvivő közlése szerint 14 riasztást kapott a galántai és szeredi állomás, a hivatásos tűzoltókon kívül viszont segítettek a tallósi, királyrévi, vágai, patai, sopornyai és gányi önkéntesek is.

Lelkes István igazgatótól megtudtuk, hogy emelőkocsis tűzoltóautójukkal a Galántai járásban segítenek a kollégáknak, a Galántához tartozó Nebojszán ugyanis egy lakóházra dőlt egy 30 méter magas fa.

(SzT)