Soós Tibor: Meglepett a kitüntetés, és bevallom, hogy jólesett

Az edzői tevékenységéért kapott magas rangú állami kitüntetést. Hogyan értékeli a sportkarrierjét?

Sok más is fontos volt az életemben, de valóban a kajak az, ami ismertté tett engem az országban. Természetes, hogy büszke vagyok az olimpiai ezüstre és a bronzra, valamint a hat világbajnoki aranyéremre, amit a gyerekek az én vezetésemmel megnyertek.

Az érmek közül melyik megszerzése volt a legnehezebb?

Mindenképpen az első, amikor Szabó Attila 1989-ben első lett a világbajnokságon. Az nagyon emlékezetes verseny volt, hiszen ő volt az első kajakos Csehszlovákiában, aki a legfényesebb érmet megkapta. Azután sokáig azt hittem, hogy több ilyen sikerem már nem lesz az életben, de rá kilenc évre, 1998-ban Riszdorfer Misi és Bača Gyuri megnyerték a világbajnokságot Szegeden. Az szintén nagy öröm volt. Utána már szinte megszoktam a sikereket, mert ahhoz is hozzá lehet szokni.

Ön sportvezető is volt, nemcsak edző, hogyan látja a kajak-kenu helyzetét Szlovákiában?

Szlovákiában, de főleg itt a Csallóközben szerintem nagyon jó a helyzet. Somorja és Komárom is magas szinten van, de említhetném Pöstyént és Nyitranovákot is. A négyes kajakban most kvótát szerző csapat is esélyes, Vlček Erik ugyan 38 éves, de a négyes másik három tagja még csak huszonéves. Ez azt is mutatja, hogy van utánpótlás. És Komáromban valóban rengeteg a tehetséges fiatal sportoló, ők várhatóan 3-4 év múlva mutatják majd meg magukat.

A versenyzés feltételei javultak? Néhány éve még úgy látta, hogy lenne mit fejleszteni…

Azt továbbra is kifogásolom, hogy nincs szabványos versenypálya, de az edzési feltételek egyáltalán nem rosszak. És a pálya kialakítására is van lehetőség Pozsony mellett, mondhatnám, hogy a víz megvan, csak az infrastruktúrát kell hozzá kiépíteni. A komáromi csónakház pedig megfelel minden nemzetközi mércének, és a természeti adottságok is jók.

Tehát bízik benne, hogy hamarosan lesznek újabb nemzetközi sikerek?

Igen, és abban is bízom, hogy hamarosan lesz szabványos versenypálya is.

De az a legfontosabb, hogy van utánpótlás. Csak Komáromban mintegy száz gyerek kajakozik naponta, ami óriási szám.

Számított rá, hogy az állam ilyen módon is elismeri munkásságát?

Meglepett a kitüntetés, és bevallom, hogy jólesett. De az is fontos, hogy egy kedves, szimpatikus köztársasági elnöknőtől kaptam. Hamarosan hetvenéves leszek, és bízom benne, hogy ez az általam képviselt sportnak is segít majd.

