Soros, Clinton és Obama után a CNN is kapott a gyanús csomagból!

Gyanús csomagokra bukkantak szerdán a CNN hírtelevízió New York-i irodáiban, amelyeket kiürítettek. Hírek érkeztek arról is, hogy a Fehér Házba is küldtek gyanús csomagokat, ezt azonban később cáfolták.

A hírtelevízió szerkesztőségét kiürítették, de az adást nem szakították meg. A környéket rendőrautók vették körül, a csomagot elszállították és alaposan átvizsgálják. A rendőrség óvatossága szólította fel a szerkesztőséghez közeli házak lakóit.

A The New York Times értesülése szerint nem sokkal korábban robbanószerkezetet küldtek Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt és Barack Obama korábbi elnök címére is. Az első hírekkel ellentétben a két politikusnak nem az irodájába, hanem a lakására küldték a gyanús csomagot, amelyben feltételezhetően robbanószerkezet lehetett.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) megerősítette a sajtóinformációkat, közölve, hogy - mivel mindkét politikus védelméről a titkosszolgálat gondoskodik - a titkosszolgálat munkatársai a levelek rutinellenőrzésekor fedezték fel a gyanús csomagot. Hillary Clintonnak a New York városától északra eső, Bill Clintonnal közös chappaquai házába, Barack Obamának pedig a washingtoni villájába küldték a csomagot.

Az FBI közölte: sem Clinton, sem Obama nem volt veszélyben, a leveleket és csomagokat ugyanis soha nem ők kapják meg elsőként.

Donald Trump elnököt azonnal tájékoztatták a történtekről. A Fehér Ház "nagyon komolyan veszi" a helyzetet - jelentette több amerikai televízió is, ezt követően az elnöki hivatal Sarah Huckabee Sanders szóvivő aláírásával közleményt adott ki, amelyben "erőszakos támadás kísérletének" minősítette és elítélte a gyanús csomagok küldését. A Fehér Ház "hitványnak" nevezve a cselekedeteket, bejelentette: bárki legyen is az elkövető, a törvény teljes erejével járnak el ellene.

Mike Pence alelnök Twitter-bejegyzésben ítélte el a történteket. "Ezeknek a hitvány cselekedeteknek nincs helyük országunkban" - írta Pence. Donald Trump - szintén mikroblog-bejegyzésben - csatlakozott hozzá, ahogyan fogalmazott: "teljes szívvel".

Paul Ryan, a képviselőház elnöke leszögezte: "nem tűrhetjük közszereplők terrorizálását". Steve Scalise republikánus képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy "ez veszélyes út, nem válhat az új normalitássá".

A rendőrség már vizsgálja az ügyet, közleményt egyelőre nem adtak ki.

A CNN három, meg nem nevezett belső forrása szerint a gyanús csomagot a CIA (Központi Hírszerző Ügynökség) volt igazgatójának, John Brennannak küldhették. Brennan a televízió rendszeres kommentátora.

Szerdán délelőtt több amerikai televízió azt jelentette, hogy Debbie Wasserman Schultz floridai demokrata párti képviselő irodájába is gyanús csomag érkezett. Az irodát kiürítették.

Hétfőn Soros Györgynek a New York államban lévő Katonah településen lévő villájának postaládájában helyeztek el robbanószerkezetet, amelyet az egyik alkalmazott talált meg. Az esetet terrorcselekménynek minősítették, a vizsgálatban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is részt vesz, és keddtől terrorelhárító szakembereket küldtek minden olyan New York-i helyiséghez, amelynek bármi köze is van Soroshoz.

