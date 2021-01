Sorozat készül a Sex Pistols gitárosának visszaemlékezéseiből 

Danny Boyle tévésorozatot rendez a hetvenes évek nagy hatású brit punkegyüttese, a Sex Pistols történetéről a banda gitárosa, Steve Jones memoárja alapján.

Fotó: archív

A Gettómilliomos Oscar-díjas rendezője hatrészes szériában dolgozza fel az önéletrajzot az amerikai FX műsorszolgáltató megbízásából. A Pistol című sorozatnak Boyle lesz az egyik executive producere is. A forgatókönyvet Craig Pearce és Frank Cottrell Boyce írja. A forgatás márciusban kezdődik.

A miniszériában Toby Wallace játssza Steve Jonest, Anson Boon (1917) alakítja John Lydont, Louis Partridge lesz Sid Vicious, Jacob Slater játssza Paul Cookot, Fabien Frankel Glen Matlockot, Maisie Williams pedig a punkikon Jordant - olvasható a The Indiewire cikkében.

Jones 2018-ban megjelent önéletírása felidézi az 1975-ben, Londonban alapított punkegyüttes történetét, és a Never Mind the Bollocks című nagy hatású albumuk megjelenését. A banda egyik legismertebb száma a God Save the Queen volt, amely 1977-ben jelent meg, de miközben a zenei listák élére került, a BBC és más brit rádiók sem voltak hajlandóak játszani, mert azt a brit monarchia elleni támadásnak tartották.

Index/MTI