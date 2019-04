Sorra akadtak a horgokra a szebbnél szebb pontyok a nagymegyeri horgászversenyen (FOTÓK)

A nagymegyeri bányatónál már a kora reggeli órákban gyülekeztek a horgászok. Reggel fél 6-tól lehetett nevezni, a rajtszóig pedig egészen pontosan 93 horgász nevezett be. Mindannyian két bottal versenyezhettek a tavon kijelölt helyeken, amelyeket sorsolás útján foglaltak el.

Délelőtt 10 órakor, amikor megérkeztünk a helyszínre, már javában folyt a horgászat, több versenyzőnek már 30 kilogrammnyi hal volt a versenyszákjában. A szervezők folyamatosan mérték az összegyűjtött halakat, hogy azok mielőbb visszanyerhessék szabadságukat. Az időjárás is kedvezett – a horgászoknak és a jelek szerint a halaknak is.

A büfénél ínycsiklandó illatok csábították a vendégeket, már rotyogott a halászlé, készült a sült csuka és a rántott ponty is.

Alaposan megdolgoztatták a halak a versenyzőket: voltak helyek, ahol alig telt el néhány perc két kapást közt, sorra érkeztek a szebbnél szebb pontyok.

A Nagymegyeri Horgászszervezet elnökénél, Berecz Györgynél arról érdeklődtünk, vajon mennyi halat kell fogniuk a horgászoknak ahhoz, hogy győzni tudjanak.

„Tavaly az egyik versenyző 27 darab pontyot fogott összesen, de ez nem volt elég ahhoz, hogy díjat kapjon, pedig ötöt is kiosztottunk. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 50 kg feletti fogása lehet az első három helyezettnek” – saccolta a verseny vége előtt két órával a nagymegyeri horgászszervezet elnöke, és utólag kiderült, a horgászok bizony jócskán túlteljesítettek.



Méhes Roland nagymegyeri halgazda és Berecz György elnök

Többnyire pontyok akadtak a horgokra, de közben befutott néhány dévérkeszeg is. A versenyzők elsősorban feederbotokat vetettek be, de voltak többen is, akik dugóval próbálkoztak, a tó mélysége miatt ugyanis több szektorban ez tűnt a jobb megoldásnak.

„Hagyományos horgászversenyről van szó, amelyet évről évre megrendezünk. A horgásztörvény változása miatt idén néhány héttel korábban rendeztük meg, mint általában szoktuk.

Magunk is csodálkozunk azon, hogy ennyien összejöttünk. 2014-ben 84-en voltunk, tavaly 48-an, idén viszont 93 versenyző nevezett be. A környékbeli horgászokon kívül távolabbról, például Érsekújvárból, Nagysurányból és Komáromból is érkeztek”

– nyilatkozta Berecz György, és egyúttal elismerte, akadt munkájuk a versenyt megelőző szervezéssel, az előkészületek során sok embert mozgósítottak.

Idén először kötelező volt a versenyszák használata, ez azonban nem vette el a horgászok kedvét a versenyzéstől. Tavaly novemberben és idén tavasszal összesen közel 100 mázsányi halat telepítettek a tóba, a szervezők pedig úgy látták, hogy a halak biztonsága érdekében szükség van a versenyszákra.

Egészen a verseny végéig, déli 12 óráig sorra jöttek a kapások, az utolsó mérlegelés után pedig kialakult a végső sorrend.

A verseny győztese Kocsis József lett, aki a délelőtt során egészen pontosan 85,82 kilogramm halat fogott. A második helyen Dolník Pál végzett 82,56 kilogrammnyi kifogott hallal. A dobogó harmadik fokára Jankó Dávid állhatott, nála 79,23 kilogramm halat mértek összesen.

Az első három helyezett a serlegeken kívül háromszáz, kétszáz, illetve százötven euró értékű vásárlási utalványt nyert.

A negyedik helyen Farkas Tamás zárt több mint 75 kilogramm hallal, az ötödik helyen pedig Pénzes Péter végzett 64 kilogrammon felüli zsákmányával. A verseny végén egy kerékpár is gazdára talált, amelynek tulajdonosáról sorsolás útján döntöttek.

A vártnál tehát jóval több hal akadt horogra a nagymegyeri bányatóban, a szervezők pedig remélik, jövőre még az ideinél is nagyobb lesz az érdeklődés a horgászverseny iránt.



