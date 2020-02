Sorra lopják ki a sokszor lezáratlan kocsikat Dunaszerdahelyen

Február elején az egyik Bécsi úti parkolóban álló autóból mindennemű erőszak alkalmazása nélkül lopott el egy Hyundai Tucson típusú autóból egy férfi táskát – árulta el érdeklődésünkre Martina Kredatusová kerületi rendőrségi szóvivő. Az illető személyes iratokat, az autó iratait és készpénzt is magával vitt belőle, a becsült kár értéke 650 euró.

A napokban a Diófa utcában egy vásárúti férfi Fiat Ducatóját törték fel, és iratok mellett 1400 euró készpénzt is magukkal vittek.

Ugyancsak a napokban történt egy kocsifeltörés a Szabó Gyula utcában, ahol egy lezáratlan Renault Traficból vett ki a tolvaj két mérőberendezést, összesen mintegy 2 ezer euró értékben. Ez esetben viszont információink szerint a rendőrök rövid időn belül el is fogták a feltételezett tettest, aki egy 65 éves helyi férfi.

Úgy tudjuk, szintén ő gyanúsítható egy további lopással, mely az Ady utcában történt, ahonnan egy ugyancsak lezáratlan Iveco Dailyből emelt el egy 1500 euró értékű fúrógépet.

Mint látható, az autók több esetben is lezáratlanok voltak, így a tolvajoknak nem volt túl nehéz dolguk, amikor bepróbálkoztak. Legyenek körültekintőbbek, ne hagyják értékeiket a kocsiban, s különösen ne olyan helyen, ami kívülről is látható! Azt meg már felesleges is hozzátenni, hogy mielőtt eltávolodnak a járműtől, zárják azt le!

(SzT)