Sosem látott mélységben a forint, több mint 400-at ér 1 euró

Átlépte az euró-forint jegyzés a lélektani 400-as szintet, ezzel korábban sosem látott mélységbe esett a magyar deviza - írja a Portfolio.hu.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Hétfőn 15 óra után következett be a mélypont, amikor is 400,179 forinton jegyeztek egy eurót.

Először az orosz-ukrán háború kitörésekor az első piaci ijedség és a feltörekvő eszközökre nehezedő eladói nyomás tolta a kritikus szintig az euró jegyzését, de akkor a 400-as határ érintése után visszafordult.

Most viszont már nem általános eladói nyomásról van szó, hanem arról, hogy egyre inkább a forintot célozták meg a befektetők. A jelek szerint a magyar devizát tekintik most a régióban a leggyengébb láncszemnek és a feltörekvő piacon is kevés ehhez hasonló gyengülést regisztráltak.

A forint leszakadt a régiótól, mert miközben a háború kitörése óta a magyar deviza 10 százalékkal gyengült az euróval szemben, addig a lengyel zloty és a cseh korona gyakorlatilag stagnált. Az utóbbi egy hónap alapján a régióval szemben még rosszabbul fest a forint, hiszen a lengyel és a cseh deviza több mint egy százalékos erősödése mellett esett több mint 4 százalékot.

A következő időszak egyik kulcskérdése az lehet, meddig tart ez az elszakadás, magyar szempontból az lenne az igazán kedvezőtlen, ha a befektetők tartósan elkezdenék árazni, hogy a forint lemarad a régiótól.



