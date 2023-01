Sosem volt ekkora gyógyszerhiány Szlovákiában - az állam azt akarja, hogy a gyógyszertárak is részt vegyenek a gyártásban

Jelenleg több gyógyszerből van hiány, mint a járvány idején bármikor - nemrég ezzel a címmel jelentettünk meg egy cikket, melyben az országban lévő gyógyszerhiányt jártunk körbe. Most egy újabb negatív mérföldkőhöz érkeztünk el, ugyanis az Egészségügyi Minisztérium nemrég kijelenette - Szlovákia történetében még soha nem hiányzott ennyi gyógyszer a boltok polcairól.

Fotó: TASR

A polcokról főleg köhögés elleni és lázcsillapító gyógyszerek, továbbá antibiotikumok, illetve gyulladáscsökkentő készítmények hiányoznak.

Az Egészségügyi Minisztérium szerint a most kialakult helyzetre több tényező is hatással volt. Előszőr is több nyersanyagból is hiány van, sőt, Róbert Babeľa államtitkár szerint az alumínium, a fólia és a papír is hiánycikknek számít. A politikus szerint előfordult már az is, hogy egyszerűen nem volt mibe csomagolni a vásárló gyógyszerét.

A második ilyen tényező az az, hogy a gyógyszerek többségét Indiában és Kínában készítik el, ezeknek a gyártóknak pedig az elmúlt években jelentősen megnőttek a szállítási költségeik. Ez pedig az ellátás akadozásához vezet, amely az unió szinte összes országára hatással van. A rendszer pedig jelenleg úgy működik, hogy a gyártók először a legnagyobb piacokra - Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország - jutattják el a készítményeiket, majd csak ezután jönnek az olyan kisebb piacok, mint például a szlovákiai.

Az Állami Gyógyszerellenőrzési Ügynökség (ŠÚKL) igazgatója, Peter Potúček szerint Szlovákia sem áll valami fényesen, de több egymástól független uniós szerv szerint vannak országok, ahol még ennél is nagyobb a gyógyszerhiány.

Az Egészségügyi Minisztérium szerint a megoldást a gyógyszertárak jelenthetnék, ugyanis azok képesek arra, hogy a hiánycikknek számító gyógyszereket helyben elkészítsék. Babeľa szerint ilyen gyógyszertárból ugyan kevés van, de a kritikus helyzetekben ez is nagy segítség lehet.

A Szlovák Gyógyszerészkamara (SLeK) közleményében azt írta, hogy ez egy lehetséges forgatókönyv is lehetne, hiszen a kapcitással nincs gond, sokkal inkább a pénz az, ami akadályt jelenthet. Ondrej Sukeľ, a SLeK igazgatója szerint a problémát az előállítással járó költségek okozzák. Hiszen míg azok évről évre növekednek, az elkészített gyógyszerek többségét valahol a 2008-as áron adják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden egyes előállított készítményen a gyógyszertár csak pénzt veszít. A Szlovák Gyógyszerészkamara ezért azt javasolja, hogy az előállított készítmények árazásánál az Egészségügyi Minisztérium vegye figyelembe az inflációt is.

Róbert Babeľa a felvetést jónak tartja, szerinte erről hamarosan a tárgyalások is megkezdődhetnek.

Peter Potúček szerint a recept nélkül kapható gyógyszereknél a hiány nem okoz akkor problémát, hiszen például csak a lázcsillapító gyógyszerekből közel száz fajtából választhatunk. A receptre kiírt gyógyszereknél már más a helyzet, ott ugyanis többször előfordult, hogy az orvos által kiírt gyógyszerből éppen hiány volt, ezért a páciensnek újra el kellett mennie a dokihoz. A ŠÚKL igazgatója elmondta, hogy jelenleg az egyetlen megoldást az jelenti, hogy az orvosok rendszeren kapnak egy listát, melyen azok a gyógyszerek szerepelnek, melyekből éppen hiány van a polcokon. Potúček szerint viszont ez nem jelenthet hosszútávú megoldást, szerinte az államnak lazítania kéne a szabályokon.

"Ebben nincs semmi logika. Ha mondjuk egy gyógyszerből van 85 darabos kiszerelés, de mondjuk a gyógyszertárakban csak a 20 darabos kapható, akkor nem értem, hogy a rendelkezésre álló készítményekből miért ne lehetne ezt plusz-mínusz kirakni. Sajnos ezt a törvények egyelőre nem engedélyezik" - mondta a TVnoviny számára Potúček.



(para/TVnoviny)