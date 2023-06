Sötét raktárba zárhatták egy vödörrel az engedetlen gyerekeket. Embertelen bánásmódra utaló jelek egy szlovákiai oviban!

Rendkívül kegyetlen módon próbálhatták engedelmességre inteni a kisgyermekeket egy tőketerebesi járásbeli óvodában. A szülők észlelték a bajt, miután gyerekeik viselkedése megváltozott.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

"Bezárnak minket a raktárba, amikor rosszak vagyunk. Oda, ahol az óvónénik pisilnek, a WC mellett, sötét van bent" - mesélte a Markízának egy négyéves kisfiú a történtekről. A családok és gyermekek neveit az ügy érzékenysége miatt nem hozták nyilvánosságra.

A kisfiú édesanyja mintegy egy hónappal ezelőtt vette észre a változást gyermeke viselkedésében. "Feszült lett, mikor sötétben kellett lennie, és nagy lámpa mellett szeretett volna aludni, és azt kérte, legyünk mellette, míg el nem alszik. Éjjel sírva kelt fel, amikor nem voltunk mellette" - fogalmazott, hozzátéve, teljesen megváltozott a viselkedése, amihez értetlenül álltak.

Később a fia leírta, amit egy óvodás csoporttársnője mesélt neki. "Azt mondta, hogy az óvónéni bezárta a csoporttársnőjét a sötétbe. Sírt odabent és az ajtót ütötte" - mesélte, majd arra gondolt, ez történhetett a fiával is. Arra a kérdésére, hogy mikor zártak oda be valakit, a kisfia azt válaszolta, hogy amikor nem hallgatott az óvónénire vagy nem akart aludni. Ezután az édesanya kapcsolatba lépett más szülőkkel, köztük az említett kislányéval, és kiderült, hogy az ő viselkedése már félévvel ezelőtt megváltozott.

Megszólalt a másik édesanya is, akinek a kislányáról volt szól. Szavai szerint a kislánya azt mondta az ezzel kapcsolatos kérdésére, hogy bezárják őket a sötétbe egy olyan helyiségbe, ahol csak egy heverő van, és csupán egy vödröt adnak nekik, amibe pisilhetnek. A kislány azt mondta, hogy őt csak egyszer zárták be, de azután újra elkezdett bepisilni. Most nem mer egyedül elmenni a WC-re, fél a sötétben.

A kisfiú édesanyja arról is beszélt, hogy először a férje ment el az óvónő után, aki viszont nem kívánt vitába bocsátkozni vele. Majd ő ment be az igazgatónő után, és a fiát arra kérte, mutassa meg, hová zárták be őket. A kisfiú az édesanyja mögé bújva mutatott a helyiségre.

Az igazgatónő visszautasítja ezeket a vádakat. Arra hivatkozott, hogy 12 éve dolgozik ott, és a lelkiismerete nem engedné, hogy ilyet tegyenek a gyerekekkel.

"A gyerekek sok mindent kitalálnak, sok mindent kiszíneznek, élénk a fantáziájuk" - mondta a Markízának.

Az édesanya megmondta az igazgatónőnek, nem akarja, hogy bezárják a gyerekeiket, aki pedig erre a szavai szerint úgy válaszolt, hogy mégis mit kellene csinálnia, ha nem engedelmeskednek. Az igazgatónő tagad, szerinte állítás áll állítással szemben, bizonyítékok nélkül. Állítása szerint a gyerekek abba a helyiségbe nen léphetnek be, a szülőknek viszont részletesen leírták, hogy milyen.

Az egyik szülő feljelentést tett, a rendőrség pedig rábízott személye sanyargatása ügyében indított eljárást.

(Tvnoviny.sk)