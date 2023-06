Spanyol Nagydíj - Verstappen volt a leggyorsabb az első szabadedzésen

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

Max Verstappen (Fotó: AP/TASR)

A vb-pontversenyt most is vezető 25 éves pilóta mögött - több mint hét tizedmásodperces lemaradással - csapattársa, a mexikói Sergio Pérez végzett a második helyen, míg a harmadik köridőt a múlt vasárnap rendezett monacói futamon is harmadikként végző Esteban Ocon, az Alpine francia versenyzője érte el.

A hazai közönség előtt szereplő kétszeres vb-győztes Fernando Alonso (Aston Martin) hatodikként, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) csak tizenkettedikként zárta a gyakorlást.

Pénteken és szombaton további egy-egy szabadedzés vár a mezőnyre, majd az időmérő edzést szombaton 16 órától, a 66 körös Spanyol Nagydíjat pedig vasárnap 15 órától rendezik.

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:14.606 perc

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:15.374

3. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:15.418

4. Nyck de Vries (holland, Alpha Tauri) 1:15.504

5. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:15.545

6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:15.547

A további program:

2. szabadedzés 17.00

szombat:

3. szabadedzés 12.30

időmérő edzés 16.00

vasárnap:

futam 15.00

(MTI)