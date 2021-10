A Spartak Trnava szabotázsra gyanakszik – a klub szerint a Slovan tudatosan hazudik, hogy elérje a kontumációt

A Ligás Klubok Uniója (ÚLK) egyelőre nem határozott a két csapat büntetéséről, szervezőként viszont a nagyszombatiaknak van félnivalójuk – leggyakrabban a mérkőzés kontumálását emlegetik a Slovan javára, a Spartak viszont szeretné lejátszani a meccset egy új időpontban.

A nagyszombati klub kiadott egy nyilatkozatot, amelyben a pozsonyiakra tereli a gyanút, miszerint a kontumáció érdekében még hazudni is képesek lennének.

„Felháborít bennünket az, ahogy a Slovan Bratislava labdarúgóklub igyekszik kihasználni az esetet, ami a vasárnapi mérkőzésen történt. Az elejétől fogva a Slovan képviselői voltak azok, akik túlzott nyomást gyakoroltak a játékvezetőre, hogy idő előtt fújja le a mérkőzést, holott a vendégszektor kiürítése után rend volt a stadionban és lehetett volna játszani.

Ettől a pillanattól fogva a Slovan részéről a közvélemény befolyásolását láthatjuk a kontumáció elérése érdekében. Beismertük, hogy történtek bizonyos hiányosságok a szervezést illetően, de teljesen érthetetlen számunkra, hogy a Slovan nem volt képes elítélni a szurkolói tűrhetetlen viselkedését. Ehelyett annak a jelét adta, hogy egyetért velük, és tudtukra adta, hogy a jövőben ez megismétlődhet.

Ráadásul nem rest hazudni is annak érdekében, hogy a zöld asztalnál, nem pedig a pályán szerezze meg a három pontot. Állításuk szerint a Spartak szurkolói bejutottak a vendégszektor fölötti részre, ezt pedig fotókkal is igyekeznek bizonyítani, viszont egyértlemű, hogy a Slovan szurkolói azok. Ezekre a helyekre ugyanis csak a vendégszektorból lehet feljutni. Pontosan ők voltak azok, akik felfeszítették a két emeletet elválasztó rácsokat, amit kamerafelvételekkel is bizonyítani tudunk“