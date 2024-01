Speciális tűzoltóvonat kell az oroszoknak, mert az ukránok akkora tüzet okoztak a határon túl

Az előzetes információk szerint az incidens során senki nem sérült meg, a lángokat a helyszínre érkező tűzoltók eloltották. Legalábbi a hivatalos hírek szerint. A belarusz Nexta szerint viszont a lángok tovaterjedtek.

Állítólag a repülőgéphez hasonlító drónt a védelmi minisztérium térítette el kijelölt pályájáról rádióelektronikai felderítés során. A drón megsemmisülése után a lövedékek a klinci raktárra zuhantak - írta Bogomaz a Telegramon. A légvédelmi egységek további két ukrán drónt is lelőttek Brjanszk megye más részein - tette hozzá.

The Russians still have not been able to put out the fire at the oil depot in Klintsy, Bryansk region



Now the fire area has grown to 1 thousand square meters, all four tanks with gasoline are burning. A fire train has already arrived at the site.



Local authorities reported that… pic.twitter.com/LmG9Q3bnXx