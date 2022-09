Speciálisan átalakított könyvben csusszantak a kenőpénzek – újabb korrupciós ügyben gyanúsított Dušan Kováčik

Dušan Kováčik, a jogerősen elítélt egykori speciális ügyész újabb korrupciós ügyben érdekelt – írja az Aktuality.

Fotó: TASR

Kováčik jelenleg nyolcéves szabadságvesztését tölti, de közben újabb bírósági tárgyalás vár rá – újfent korrupciós ügyben. A vád szerint speciális ügyészként 50 ezer euró kenőpénzt fogadott el, mégpedig egy speciálisan átalakított könyvben, amibe egy nyílást vágtak.

Kováčik mellett Peter Košč vállalkozót is vádlottként kezelik az ügyben. A vádirat szerint az X úrként nevezett férfi juttatta el az egykori speciális ügyésznek a pénzt rejtő könyvet. Ő ugyan hivatalosan egy állami szervben sem tevékenykedik, de több tanú is említést tett róla, hogy hatalmas befolyással rendelkezett a Szlovák Titkosszolgálatban (SIS), valamint rendőri tisztviselőkkel és politikusokkal volt kapcsolatban.

Kováčik és Košč is tagadja bűnösségét, ráadásul utóbbi több mint egy éve szökésben van. A rendőrség tavaly tavasszal gyanúsította meg, de amikor őrizetbe akarta venni, már nem találta otthon. A bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, Košč viszont nem jelentkezett a rendőrségen.

A szóban forgó korrupciós ügy még 2016-ra nyúlik vissza. Az ügy koronatanúja, Bernard Slobodník egykori rendőrtiszt szerint Košč különféle találkozókat szervezett. Az egyik ilyen találkozón Kováčik mellett részt vett Anton Šafárik, a SIS újonnan kinevezett igazgatója. Egy pozsonyi egyházi kórházban találkoztak, ezt pedig Slobodník mellett Šafárik és Kováčik is megerősítette. Košč viszont nem volt ott végig, mivel állítólag el kellett valahová ugornia.

Slobodník állítása szerint Košč egy kemény borítású könyvet adott neki azt mondván, hogy ez Kováčik számára van. Az első oldalak még klasszikusak voltak, a könyv többi része viszont ki volt vágva, a nyílásban pedig 500 eurós bankók voltak. A találkozó végén Slobodník átadta Kováčiknak a könyvet, majd távoztak. A koronatanú azt nyilatkozta, hogy amikor továbbadta a pénzt tartalmazó könyvet, úgy érezte magát, mintha egy filmben lenne. Slobodník állítólag másoknak is elmesélte az esetet, az egykori speciális ügyész viszont tagadja, hogy kenőpénzt fogadott volna el.

A nyomozati anyag szerint Kováčik azért kapta a pénzt, hogy elintézett egy kényes ügyet az ügyészségen. A NAKA a Sýkora-klán ellen folyó nyomozása során 2015 és 2016 között felmerült a gyanú, hogy Jozef Rehák rendőrtiszt is segíti az alvilágot. A gyanú szerint kenőpénzért cserébe információkat és lehallgatásokat szivárogtatott ki a rendőrség kötelékéből.

A rendőrség emellett egy telek-ügyben is nyomozott, a szálak pedig Marek Trajter vállalkozóhoz és társához, Peter Koščhoz vezettek. Az 50 ezer eurós kenőpénz tehát azért landolt Kováčiknál, mivel gondoskodott róla, hogy az ügyeket szőnyeg alá söprik.

Egyes tanúk szerint Rehák és Košč jól ismerték egymást, és információkat is váltottak. Slobodník ellen szintén büntetőeljárás folyik, de együttműködik a rendőrséggel, több ügyben is tanúskodott. A rendőröknek elmondta, hogy Koščcsal hosszú éveken keresztül barátok voltak, majd azt is elmesélte, hogyan vált összekötővé Kováčik és X úr között.



(Aktuality)