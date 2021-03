Spike Lee dokumentumfilmsorozattal emlékezik szeptember 11-re

Spike Lee dokumentumfilm-sorozattal emlékezik 2001. szeptember 11-re, a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás 20. évfordulója alkalmából.

A filmrendező a WarnerMédiához tartozó HBO számára készíti a sorozatot. A széria az HBO Max streamingszolgáltatáson látható majd, és még idén be akarják mutatni.

A NY Epicenters 9/11 - 2021 1/2 című sorozat az ikertornyok lerombolása utáni húsz évet, a talpra állást és újraépítést tekinti át New York életében, és kitér a koronavírus-járvány hatásaira is.

Spike Lee elmondta, hogy több mint 200 interjúval igyekeznek megvilágítani, hogy mi teszi New Yorkot a világ legnagyszerűbb városává, és hogyan járul hozzá ehhez lakosságának sokszínűsége.

A 63 éves Oscar-díjas rendezővel, aki korábban a New Orleansban pusztító Katrina hurrikánról is készített dokumentumfilmet, két társrendező, Lisa Heller és Nancy Abraham is együtt dolgozik a dokumentumfilmsorozaton.

