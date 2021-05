A Spirál: Fűrész hagyatéka című horror került a kasszasikerlista élére

A Spirál: Fűrész hagyatéka című horrorfilm került a hétvégén az észak-amerikai kasszasikerlista élére 8,7 millió dolláros jegybevétellel.

A Fűrész-filmek veteránja, Darren Lynn Bousman rendezte az új epizódot, amelyben Chris Rock, Max Minghella és Samuel L. Jackson is szerepel. A filmben a rendőrség egy szadista sorozatgyilkost próbál megállítani.

A második helyen Guy Ritchie Egy igazán dühös ember című akciófilmje áll 3,7 millió dolláros jegyeladással. A Jason Statham főszereplésével forgatott akciómozit második hete vetítik, s ez alatt 14,6 millió dollárt keresett Amerikában.

Angelina Jolie Those Who Wish Me Dead című tűzoltós thrillere a harmadik helyet szerezte meg. A Warner Bros. produkció egyidejűleg debütált a mozikban és az HBO Max streamingszolgáltó műsorán. A mozikban 2,8 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők. A filmben Jolie tűzoltót játszik, aki megpróbál megmenteni egy tinédzsert. A fiú ugyanis szemtanúja volt apja meggyilkolásának, ezért el akarják hallgattatni. A produkciót Taylor Sheridan rendezte Michael Koryta regénye nyomán.

A negyedik és ötödik helyen a Demon Slayer: Mugen Train című anime és a Disney Raya és az utolsó sárkány című animációs filmje végzett 1,78 millió dollár és 1,71 millió dollár jegybevétellel.

Egy másik horror, Zack Snyder A halottak serege című filmje is a hétvégén mutatkozott be Észak-Amerikában. A produkciót egy hétig vetítik a mozikban, mielőtt a Netflix műsorra tűzné. Bár csak korlátozott számú moziban volt látható, a jegybevétel, 800 ezer dollár, elégnek bizonyult hozzá, hogy felkerüljön a tízes toplistára.

