„A sport a pandémia túszává vált Szlovákiában” – rövid és hosszú távú megoldásokat sürget a Szövetség a sport terén

A sport aktuális helyzetéről tartott sajtótájékoztatót csütörtökön a Szövetség, amelyen konkrét javaslatokat is felvázoltak annak javítása érdekében.

A Szövetség elnöke, Forró Krisztián megemlítette, hogy ma kezdődik a szlovák-magyar rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság, ami üdvözlendő, hiszen ezzel is erősítik a két ország közti kapcsolatokat. Bár az Eb-n lehetnek nézők, a teljes kapacitás legfeljebb 25 százalékát lehet csak elfoglalni.

„Ez a helyzet is rávilágít arra, hogy különbözőképpen vannak kezelve az egyes intézkedések a sport területén is az egyes országokban. Azt látjuk, hogy sajnos Szlovákiában a sportra is jellemzőek a kaotikus intézkedések a kormány részéről, aminek más területeken is szemtanúi vagyunk. Nem egyszer napról napra változnak az intézkedések, és sajnos ez rányomja a bélyegét a sportra is” –fogalmazott Forró.

Kiemelte, a sport területén óriási szakadék van az országok között, és ezt a helyzetet a pandémia csak tovább rontotta. „Nem engedhetjük meg, hogy megismétlődjön ez a kétéves kihagyás”– húzta alá, hozzátéve, az új intézkedések meghozatalakor figyelembe kellene venni más országok megoldásait a sport területén.

„A sport jelenleg a pandémia túszává vált Szlovákiában. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, rövid és hosszú távú intézkedésekre van szükség” – nyomatékosította.

A rövid távú intézkedések közt említette, hogy vissza kell engedni a gyerekeket a sportcsarnokokba és a tornatermekbe, rámutatva arra, hogy a sportnak nemcsak pozitív egészségügyi hatása van, hanem a nevelés szempontjából fontos.

„Ugyanúgy nagyon fontos, hogy visszahozzuk a nézőket a lelátókra. Egyrészt a sportnak és a sporteseményeken való részvételnek nagy a közösséget építő hatása, másrészt a sportklubok működéséhez is nagyon fontosak a nézők, anyagi szempontból is lényeges, hogy ismét beengedjük őket, és az is fontos, hogy a nézők szurkolhassanak” – jegyezte meg.

A hosszú távú intézkedések Forró szerint azért fontosak, mert már a járvány előtt sem szerepelt a prioritások között a sport. A Szövetség által javasolt intézkedések a következők:

- növelni a tornaórák számát, - nagyobb mértékben támogatni a sportlétesítmények kiépítését, illetve felújítását az állam által, - nagyobb hangsúlyt fektetni az ifjúsági utánpótlásra, - az életpálya modell kialakítása az edzők esetében.

A párt szerint ez utóbbi azért fontos, mert nem mindegy, hogy milyen edzők foglalkoznak a sportolókkal, akárcsak az, hogy milyen feltételek állnak az edzők rendelkezésére.



