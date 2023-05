Stabilra javította Szlovákia adósosztályzatának kilátását az S&P

Stabilra javította a leminősítés lehetőségére utaló eddigi negatívról Szlovákia adósbesorolásainak kilátását az S&P Global Ratings, elsősorban azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a szlovák gazdaság átvészelte az ukrajnai háború azonnali hatásait, sikerült jelentősen csökkentenie függését az orosz energiahordozó-szállításoktól, és csökkent annak a valószínűsége is, hogy a háború hátrányos következményei megterhelnék Szlovákia hitelképességét.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette a hosszú és rövid futamidejű külső és hazai szlovák államadóság-kötelezettségek "A plusz/A-1" szintű - magasan elsőrendű - osztályzatait.

A cég a besorolási kilátás stabilizálásához fűzött indoklásában közölte: Szlovákia mérsékelte függését az orosz nyersanyagimporttól, és gazdasága ellenállóbbnak bizonyult a kezdeti várakozásoknál.

Az S&P Global Ratings kiemeli, hogy az ukrajnai háború kezdetén Szlovákia az orosz szénhidrogén-importtól leginkább függő országok közé tartozott: földgázigényének 85 százalékát, nyersolajszükségletének csaknem teljes egészét Oroszországból szerezte be.

Szlovákia azonban ezt a függést az elmúlt tizenkét hónapban jelentősen csökkentette: földgázimportjának hozzávetőleg 70 százalékát más országok vállalataitól szerzi be szállítási szerződések alapján - áll a hitelminősítő elemzésében.

A S&P kiemeli, hogy Szlovákia földgázszállítói közé tartoznak ma már olyan iparági cégek, mint a BP, a Shell, az ENI és az RWE.

A hitelminősítő hangsúlyozza azt is, hogy a szlovákiai földgáztározók telítettsége most, a tél elmúltával is még 60 százalékos, és a jövő télre prognosztizált fogyasztás zömére is már megvannak a szerződések.

Az S&P Global Ratings pontosan egy éve, tavaly május 21-én rontotta negatívra a szlovák államadósság-kötelezettségek osztályzatinak kilátását, elsősorban azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy az ukrajnai háború kockázatokkal terheli a szlovák gazdaság növekedését és Szlovákia költségvetési pozícióját.

A hitelminősítő a kilátás tavalyi rontásának idején még attól tartott, hogy nehéz gazdasági helyzetet teremthet Szlovákiában az Európai Unió törekvése az elfordulásra az orosz nyersolaj- és földgázszállításoktól, tekintettel arra, hogy Szlovákia milyen nagy mértékben rá volt utalva az orosz energiahordozókra.

(MTI)