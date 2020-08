Staňte sa súčasťou moderného senior parku aj vy: Začína sa nábor zamestnancov v lone prírody Žitného ostrova

Vedeli ste o tom, že na Slovensku vyrastá nový jedinečný koncept zariadenia pre seniorov? Ide o moderný a nadčasový areál Agapé Senior Park v srdci krásnej prírody na Žitnom ostrove. Domov seniorov sa nachádza len pár kilometrov od Bratislavy, v blízkosti Šamorína a Dunajskej Stredy. Jeho súčasťou sa môžete stať aj vy.

Domov plný radosti zo života

Predstavte si, že pracujete v lone prírody v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja, na miestach, kde kedysi žili grófi. To nemusí byť len sen, ale blízka realita. Už v januári otvorí svoje brány zariadenie pre seniorov Agapé Senior Park v obci Horný Bar, v okrese Dunajská Streda. Ide o osobitý koncept svojho druhu na Slovensku, kde si seniori budú môcť užívať jeseň života v príjemnom, modernom a novučičkom zariadení. Prostredie navrhnuté skúsenými odborníkmi podporí ich vnemy i chuť do rôznych športových a umeleckých aktivít, socializácie i vzdelávania. V rámci zariadenia bude kaviareň, kaderníctvo, manikúra či pedikúra, ktoré môžu navštevovať nielen seniori, ale aj zamestnanci či ľudia z blízkeho okolia. Vďaka tomuto sa vytvorí komunita spájajúca všetky vekové kategórie, ktorá podľa výskumov podporuje vzťahy medzi generáciami a seniori nemajú pocit odlúčenia. Za rovnako dôležité považujú priaznivé účinky zvierat na ľudí. Preto klientom v zariadení budú poskytované aj terapie so zvieratami - animoterapie. Konkrétne pôjde o terapiu s využitím kontaktu s koňmi, kde spoločne strávený čas s nimi vyvoláva pocity šťastia a blahodárne prospieva aj duševnému zdraviu. Ďalšia terapia je zameraná na prírodnú liečbu včelími produktmi - apiterapiu.

Príjemné komunitné prostredie

Agapé Senior Park, spríjemní život nielen seniorom, ale aj vytvorí príjemné pracovné prostredie pre personál, ktorý sa o seniorov bude starať. Agapé park bude centrom pre komunitu ľudí, ktorí chcú žiť aktívne s pridanou hodnotou. Poskytované služby ako kaderníctvo, manikúra, pedikúra či balneoterapia budú môcť využiť aj samotní zamestnanci zariadenia. Agapé Senior Park bude súčasťou otvoreného komplexu pre ľudí bez ohľadu na vek.

Buďte súčasťou jedinečného senior parku

Chcete byť súčasťou šťastného domova pre seniorov plného lásky a porozumenia? Máte príležitosť sa stať zamestnancom tohto unikátneho zariadenia, ktorého cieľom je vyčarovať úsmev a pomáhať bez kompromisov každý deň. Je to ideálne zamestnanie pre zdravotné sestry, odborníkov v oblasti starostlivosti o seniorov, ako aj obslužného a pomocného personálu nielen z okolia Šamorína, Dunajskej Stredy či Gabčíkova, ale aj zo vzdialenejších miest, keďže zamestnanci majú k dispozícii možnosť ubytovania sa. Agapé Senior Park je otvorený prijať všetkých, ktorí sú empatickí, ľudskí a majú chuť pracovať a byť dôvodom pre úsmev na tvárach klientov.

Viac o možnostiach Agapé Senior Parku sa dozviete na webe.

(PR-cikk)