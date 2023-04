Star Wars imádók figyelem: Három új Star Wars-filmet jelentettek be!

Három új Star Wars-filmet jelentettek be április 7-én a Londonban megrendezett 2023-as Star Wars Celebration.

Thrawn admirális az Ahsoka előzetesében

Ugyanitt nyújtottak információt a közeljövőben érkező élőszereplős Star Wars-sorozatokról is. Ezek egyik az idén augusztusban érkező, Rosario Dawson főszereplésével készült Ahsoka, amiben végre feltűnik sokak kedvence, Thrawn főadmirális is.

A karakter a Timothy Zahn-féle Birodalom Örökösei regényben, a Thrawn-trilógia első részében mutatkozott be (ami már nem része a kánonnak, hanem úgynevezett Legenda), majd fontos szerepet kapott az animációs Star Wars: Lázadók sorozatban is. Az már A mandalóri második évada óta sejthető, hogy Thrawn az élőszereplős sorozatokban is ott lesz.

A pénteki eseményen levetített előzetesben már látszik a főgonosz arca is, az őt alakító színész pedig nem más, mint aki az animációs karakter hangját is adta: a dán színész, Lars Mikkelsen.

VIA24.hu