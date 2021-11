Steven Gerrard lett az Aston Villa vezetőedzője

A Premier League-ben hullámvölgybe került klub - amely vasárnap menesztette Dean Smith-t - honlapján erősítette meg a korábbi brit sajtóhíreket, és jelentette be a 41 éves tréner érkezését.

Sajtóértesülések szerint Gerrard megbízatása 2024 nyaráig szól, és a skót csapat 3,25-4 millió font kompenzációban részesül, miután a trénerrel együtt klubot vált Gary McAllister másodedző is.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach.