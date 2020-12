Steven Soderbergh, Jesse Collins és Stacey Sher lesz az Oscar-díjátadó producere

A 93. Oscar-díjátadó gála producere Steven Soderbergh, Jesse Collins és Stacey Sher lesz.

Az Oscar-gálát 2021. április 25-én rendezik meg Los Angelesben, a műsort az ABC tévécsatorna közvetíti és világszerte más televíziók is sugározzák.

David Rubin az amerikai filmakadémia elnöke honlapján arról írt, hogy a most következő Oscar-díjátadó kitűnő alkalom, hogy újragondolják a hagyományos műsort. Collins, Sher és Soderbergh olyan álomcsapatot alkotnak, amely képes erre, és reflektálni tud a mai követelményekre.

A három producer üzenetében szintén arra hivatkozott, hogy a rendkívüli helyzet alkalmat ad arra, hogy a filmekre és azokra az emberekre koncentráljunk, akik új utakat keresnek a megvalósításukhoz.

Collins, Sher és Soderbergh először készítheti az Oscar-gála műsorát.

Collins korábban egy sor fontos díjátadó, köztük tavaly a 61. Grammy-díjátadó gála producere volt, amiért Emmy-jelölést is kapott.

Sher producerként Oscar-jelölt lett a Django elszabadul és az Erin Brockovich című filmekért, emellett olyan nagy sikerű mozifilmek producere vagy executice producere volt, mint a Ponyvaregény, az Aljas nyolcas, a Fertőzés vagy a Gattaca. Számos televíziós produkció is fűződik a nevéhez, Mrs. America című sorozata tíz Emmy-jelölést ért el. Jelenleg a Respect című Aretha Franklin életrajzi film producere, amely 2021 augusztusában kerülhet a mozikba.

Soderbergh a Traffic című filmjéért 2000-ben rendezői Oscar-díjat kapott, és az Erin Brockovichért is jelölték Oscarra. Szex, hazugság, videó című debütáló filmjéért forgatókönyvírói Oscar-díjra jelölték 1989-ben. Az elmúlt három évtizedben több mint 30 filmet rendezett, köztük a Magic Mike, a Fertőzés, az Ocean-trilógia és a Mint a kámfor című alkotásokat. Legutóbbi, Let Them All Talk című filmjét decemberben mutatják be. Producerként vagy executive producerként mozifilmek (The Report, Citizenfour) és tévés produkciók (A sebész, Bill & Ted Face the Music) egyaránt fűződnek a nevéhez.

