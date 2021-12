Steven Spielberg 75 éves

Hetvenöt éve, december 18-án született Steven Spielberg Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer, a filmtörténet megkerülhetetlen alakja.

Cincinattiban jött a világra, ortodox zsidó nagyszülei Ukrajnából vándoroltak ki. Édesanyja Leah Adler zongorista, festőművész, elektromérnök édesapja a személyi számítógép egyik úttörője volt. A család többször költözött, Spielberg gyermekkora nagy részét Arizonában töltötte. Első filmes próbálkozásai a vasúti modelljeivel készített "katasztrófafilmek" voltak, majd Super 8-as kamerájával forgatott amatőr filmeket, az egyikkel tizenhárom évesen díjat is nyert. 1965-ben sikertelenül próbált bejutni a Dél-Kaliforniai Egyetem rendezői szakára, ezután egy kisebb egyetemre iratkozott be, s még hallgatóként asszisztens lett az Universal Stúdióban. Egyik rövidfilmje annyira megtetszett a cég alelnökének, hogy hétéves rendezői szerződést ajánlott neki, így ő lett a legfiatalabb rendező, akivel a stúdió szerződést kötött.

Első nagy sikere az eredetileg a televízió számára készült, egy kamionos és az általa üldözött személyautó sofőrjének küzdelmét elbeszélő Párbaj (1971), melynek sikere nyomán megrendezhette első nagyjátékfilmjét, a Sugarlandi hajtóvadászatot. Az áttörést a horror műfaját megújító A cápa (1974) jelentette, melyben a félelmetes állat csak a film közepén látható először, ez lett az első blockbuster, azaz a 100 millió dolláros bevételt túllépő film.

Az idegen kultúrákkal való találkozás lehetőségéről szólt a Harmadik típusú találkozások 1977-ben, amelyért első ízben jelölték Oscar-díjra, az operatőr Zsigmond Vilmos meg is kapta a díjat. Spielberg és George Lucas együtt találták ki Indiana Jones figuráját, a kalandor régészprofesszor először 1981-ben, eddig utoljára pedig a sorozat negyedik részében, 2008-ban jelent meg a filmvásznon. 1982 E.T., a földönkívüli éve volt, a hajótörést szenvedett kis űrlény története az összes bevételi rekordot megdöntötte és 1993-ig minden idők legsikeresebb filmjének számított - akkor is csak egy újabb Spielberg-alkotás, a Jurassic Park tudta ledönteni a trónról.

A rendező számára 1984 keserű csalódást okozott: Bíborszín című filmjét 11 kategóriában jelölték Oscar-díjra, de egyben sem nyert, ami a maga nemében szintén rekord. Spielberg szintjén A nap birodalma és a Hook című mesefilm is inkább bukás volt, a rég áhított, megszolgált szakmai elismerést 1993 hozta meg számára: a holokauszt idején zsidók százainak életét megmentő Oskar Schindler igaz történetéért a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat is átvehette. A filmet (Schindler listája) éveken át készítette elő, alapos kutatásokat végzett, közben visszatért ősei vallásához, és megalapította a holokauszt történetét kutató és dokumentáló Soa Alapítványt, később Az utolsó napok című dokumentumfilmben magyarországi zsidók visszaemlékezéseit dolgozta fel.

1995-ben DreamWorks néven megalapította saját stúdióját, a Jurassic Park folytatása, Az elveszett világ már ott készült. A négy évvel későbbi, a második világháborús normandiai partraszállást feldolgozó Ryan közlegény megmentése, sokak szerint minden idők egyik legjobb háborús filmje 1999-ben újabb Oscar-díjat hozott neki. Ezt követően újra afroamerikai történetet filmesített meg - a kosztümös Amistad a címben szereplő hajón 1839-ben kitört rabszolgalázadásról szól. Rendezett sci-fit (Különvélemény, Világok harca, Ready Player One), vígjátékot (Kapj el, ha tudsz) és politikai drámát (München). A Lincoln elnökről forgatott életrajzi film címszerepért 2012-ben Daniel Day-Lewis harmadik Oscar-díját vehette át.

A Kémek hídja (2015) című hidegháborús thrillerét több kategóriában is Oscarra jelöltek, majd A barátságos óriással a mesék világába tért vissza. Legutóbb a 2017. évi Oscar-gálán izgulhatott - A Pentagon titkai című oknyomozó újságírói dráma, amely a The Washington Postban 1971-ben megjelent, a vietnami háborúról szóló titkos tanulmányról szól, a legjobb film kategória esélyese volt.

Spielberg a hetvenen túl sem pihen: legutóbbi rendezői munkája, a kritikusok és a nézők által is várt West Side Story című musical feldolgozása. Az önéletrajzi ihletésű The Fabelmans című filmjének jelenleg is folynak a posztprodukciós munkálatai.

Minden idők egyik legsikeresebb filmrendezője producerként is dolgozik, olyan filmek elkészültét finanszírozta a többi közt, mint a Vissza a jövőbe sorozat, a Zorro álarca, a Sötét zsaruk, a Shrek és példaképe, Clint Eastwood Levelek Ivo Dzsimáról és Apáink zászlaja című alkotása.

A multimilliárdos filmes gyermekkori álmai mind beteljesültek. Két házasságából hét gyermeke született, második feleségét, Kate Capshaw filmszínésznőt az India Jones és a végzet temploma forgatása során ismert meg. Hobbija a filmes relikviák gyűjtése, több árverésre bocsátott Oscar-szobrot vásárolt meg és adományozott az Amerikai Filmakadémiának, imádja a számítógépes játékokat is.

Számtalan filmes kitüntetése mellett II. Erzsébet brit királynő 2001-ben a Brit Birodalom tiszteletbeli lovagjává avatta, 2015-ben az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, az Elnöki Szabadságérmet vehette át. A francia Becsületrend birtokosa, idén pedig filmrendezői pályafutásáért és filantróp tevékenységéért, valamint a holokauszt emlékezetének megőrzésében végzett munkájáért Genesis-díjjal tüntették ki Izraelben.

Az életét és munkásságát bemutató 2017-es dokumentumfilmben filmes sikerei mellett kudarcairól is vallott. Bár korábban arra készült, hogy maga rendezi meg az India Jones ötödik részét, a kamera mögött ezúttal James Mangold áll. A parádés szereposztású film, amelyben produceri munkát vállalt, a tervek szerint 2023-ban kerül a mozikba.

(MTI)