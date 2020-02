Stockholm szívében lesz az új Nobel-központ

Új helye lesz a Nobel-díj tervezett központjának: Stockholm szívében, a tengerparton építik fel - jelentette be pénteken sajtótájékoztatóján a Nobel Alapítvány.

A Slussen (Zsilip) nevű forgalmas csomópont közelében, közvetlenül a vízparton fog állni az új központ, ahol a hét minden napján kiállításokat nézhetnek meg, programokon, előadásokon és vitákban vehetnek részt a helyi lakosok, a diákok és a turisták - mondta Lars Heikensten, az alapítvány igazgatója.

Az építkezés 2025-ben vagy 2026-ban kezdődik és körülbelül két évig tart.

Az Oslóban átadott békedíj kivételével minden kiválasztottat Stockholmban tüntetnek ki a Nobel-díjjal. Az új központban folyik majd a díjjal kapcsolatos összes tevékenység, és a stockholmi Gamla Stanban, vagyis az Óvárosban álló Nobel-múzeum is az új épületbe költözik.

A Nobel-központ az eredeti tervek szerint szintén a város szívében, a Blasieholmen-félszigeten épült volna, a modern, hatemeletes tömböt David Chipperfield neves brit építész tervezte. Támogatói szerint áldás lett volna, ha megépítik, ellenzői azonban túl nagynak tartották, úgy vélték, nem illett volna a környező régi házak közé. A tervet végül leszavazták, mert "jelentősen károsította volna" a félsziget kulturális örökségét.

Az új helyszínen építendő központnak is vannak ellenzői, akik a hatalmas építkezés és a forgalmi problémák miatt fejezik ki nemtetszésüket.

Az igazgató elmondta azt is, hogy a finanszírozás és a tervező keresése is most kezdődik.

A központ mellé szállodát és parkot is terveznek.

(MTI)