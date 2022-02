A Stranger Things az ötödik évaddal fejeződik be

A népszerű Stranger Things-sorozat az ötödik évaddal fejeződik be - jelentette be a szériát forgalmazó Netflix.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

A streaming-szolgáltató csütörtökön közölte, hogy a természetfeletti misztikus thrillersorozat negyedik évadát két részletben mutatják be. Az első fele május 27-én debütál, a második július 1-jén.

A sorozat testvérpár alkotója, Matt és Ross Duffer egyúttal azt is elárulta, hogy a Starnger Things az ötödik évaddal zárul majd - közölte a Variety.com.

A Duffer fivérek a Netflix blogján felidézték, hogy amikor hét éve eltervezték a sorozat ívét, négy vagy öt évadra gondoltak. A történet azonban túlságosan gazdagnak bizonyult ahhoz, hogy négy évadban el lehessen mesélni, így egy ötödik évadot is készítenek befejezésül - írták.

A sorozat harmadik évada már több mint két és fél éve jelent meg a Netflix műsorán. A történetben a Hawkins nevű kisvárosban élő kamaszhősök, Tizi és barátai - Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin and Gaten Matarazzo -, közben már lassan a húszat is betöltik, ebből a szempontból is logikus a széria lezárása.

(MTI)