Stratégiát váltanak az üzletláncok, több változást is tapasztalhatunk a boltok polcain

Valóságos ritkaságnak számít, ha olyan terméket találunk az élelmiszerboltok polcain, amelynek ára az elmúlt hónapokban nem változott. A nagy üzletláncok folyamatosan változtatnak az árakon, és elképzelhető, hogy az elkövetkező hetekben is így tesznek. A drágulásra a vásárolók is reagálnak, ezt pedig az üzletek is megérzik. Éppen ezért módosítják az eladási stratégiájukat, hogy megelőzzék a jelentős visszaesést – írja a SME.