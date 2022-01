ŠÚKL: Az omikron variáns ellen is hatásosak a vakcinák

A beoltottak is megfertőződhetnek a koronavírus omikron változatával, nagyobb eséllyel, mint a többi variánssal. Az oltás azonban még az omikron ellen is nagyfokú védelmet nyújt a súlyos betegség ellen, a kórházba kerülés veszélye is kisebb – tájékoztatott a közösségi hálón az Állami Gyógyszerellenőrzési Intézet (ŠÚKL).