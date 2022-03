Sulík: Az idei évre biztosítva van Szlovákia energiaellátása

Az idei évre biztosítva van Szlovákia energiaszükséglete, legyen szó kőolajról, földgázról vagy az atomerőművek fűtőanyagáról – jelentette ki szerdán Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter.

Richard Sulík (TASR)

„Erre az évre biztosítva van Szlovákia energiaellátása, és B terv is van minden egyes energiahordozó esetében” - mondta Sulík. Hozzátette, hogy a feketeszénnel sem lesz gond.

Sulík már korábban beszámolt arról, hogy megérkezik Szlovákiába az első cseppfolyósföldgáz-szállítmány, és ha leáll az orosz kőolajvezeték, az Adria-kőolajvezetéket használhatnánk. Az atomerőművek fűtőanyagával kapcsolatban elmondta, hogy kedden (március 1.) érkezett légi úton egy orosz szállítmány, aminek elegendőnek kell lennie erre az évre.

A gazdasági tárca emellett az amerikai Westinghouse céggel tárgyalt a fűtőanyag-szállításról. „Stabil és biztonságos megoldást keresünk. Egyébként is jobb, ha két beszállító is van” - mondta Sulík, hozzátéve, hogy gazdasági szempontból is előnyös megoldásokat kell keresni.

TASR