Sulík azzal henceg, hogy Szlovákiának meg se kottyanna, ha az oroszok már holnap elzárnák a gázt

Richard Sulík gazdaságügyi miniszter azt állítja, Szlovákia számára biztosított a kellő gázmennyiség március végéig – abban az esetben is, ha már holnap leállna az orosz gázszállítás.

Fotó: TASR/AP

A gazdaságügyi miniszter erről kedden beszélt, miután az Európai Unió tagállamainak energiaügyekért felelős miniszterei elfogadták az Európai Bizottság gázmegtakarítást célzó javaslatát. Ennek értelmében a tagországok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tél folyamán 15 százalékkal csökkentik a gázfelhasználást Európa energiaellátása biztonságának növelése érdekében.

A célok elérésére a tagállamok önkéntes alapon kötelezik el magukat, amennyiben viszont az Európai Bizottság az ellátás biztonságára vonatkozó "uniós riasztást" hirdetne ki, a gázkereslet-csökkentés kötelező valamennyi tagállam számára.

A gázfelhasználás csökkentésének célja, hogy már a tél beállta előtt, majd annak folyamán a tagországok gázkészleteket halmozzanak fel, hogy felkészülten várják az orosz gázellátás esetleges zavarait.

Több tagországnak voltak fenntartásai a javaslattal kapcsolatban, de végül az a szemlélet került előtérbe, hogy az EU-nak egységesnek kell maradnia.

„Magyarország volt az egyetlen, amely nem támogatta az egyezséget” – erősítette meg a SME napilapnak Richard Sulík.

A gazdasági miniszter szerint fontos, hogy Szlovákiának is sikerült néhány kivételt érvényesítenie, elsősorban a nemzetgazdaság szempontjából. „A gázt kritikus fontosságú nyersanyagként felhasználó iparágat nem számítják bele az átfogó számításokba" – tette hozzá.

Sulík megjegyezte azt is, hogy Szlovákia különösen nagy erőfeszítést hajtott végre, hogy a gáztározókat fel tudják tölteni.

„Ennek köszönhetően a tározókban nagyobb mennyiségű gáz van, mint ahogy azt Európai Bizottság megköveteli” – jelentette ki.

Ez pedig most különösen fontos, ugyanis azok az országok, amelyek elegendő földgáztartalékkal rendelkeznek, mentességet kérhettek.

Sulík szerint Szlovákiában március végéig biztosított a gázellátás, "még akkor is, ha holnaptól teljesen leáll a hozzánk érkező orosz gáz". A miniszter ezért nem gondolja, hogy a közelgő fűtési szezonban bármelyik szlovákiai cég gázfogyasztását korlátozni kellene.

Karel Hirman energetikai elemző becslései azonban visszafogottabbak.

„A jelenlegi körülmények között korai, ha nem egyenesen felelőtlenség azt nyilatkozni, hogy a készletszint a teljes fűtési szezonra elegendő. Szlovákia jelenleg hasonlóan nehéz helyzetben van, mint régiónk többi uniós országa" – jelentette ki Hirman a SME-nek.

Mint ismert, a Gazprom orosz energiaipari óriásvállalat hétfőn egy iparági felügyelet utasítására hivatkozva jelentette be, hogy szerdától napi 33 millió köbméterre csökken az Északi Áramlat 1 gázvezetéken keresztül Németországba irányuló gázforgalom. Ez a fele a jelenlegi mennyiségnek, amely már most is csak a normál kapacitás 40 százalékát teszi ki.



(sme.sk)