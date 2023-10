Sulík EP-képviselő akar lenni, Nicholsonová távozik a politikából

Richard Sulík, az SaS elnöke közölte, mik a tervei a jövőt illetően. Amellett, hogy jelöltetni akarja magát EP-képviselőnek, a parlamentbe is vissza akar térni.

Fotó: TASR

A legközelebbi választásokon jelöltetni fogja magát EP-képviselőnek Richard Sulík. Mint mondja, ha be is választják az Európai Parlamentbe, akkor is indulni akar majd a 2027-es parlamenti választásokon. Az SaS elnöke a DenníkN-nek elmondta, hogy javasolni akarja az Országos Tanácsnak, hogy rajta kívül Eugen Jurzyca és Vladimíra Marcinková is jelöltesse magát az EP-be.

Lucia Ďuriš Nicholsonová ellenben távozik a politikai életből. Pályafutását az SaS-ben kezdte, ahol több mint 10 évet töltött, majd megalapította saját pártját, az Almát (Jablko). A parlamenti választások előtt Eduard Hegerrel (Demokrati) szövetkezett, de nem jutottak be a parlamentbe. Jelenleg EP-képviselőként tevékenykedik, ám a TV Novinynek megerősítette, hogy mandátuma letelte után távozik a politikából.



