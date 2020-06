Sulík érti, hogy a Szlovák Püspöki Konferencia szabad vasárnapot akar, de semmilyen tiltást nem helyesel

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter érthetőnek tartja, hogy a Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) azt szorgalmazza, hogy a vasárnap munkaszüneti nap legyen, ő azonban nem híve semmilyen tiltásnak, viszont szerinte a püspökök diktálni akarnak az embereknek, és megmondani hogyan éljenek.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Sulík a püspöki konferencia szabad vasárnapok bevezetésére vonatkozó nyilatkozatára reagált ezzel. Hozzátette, érti, hogy a KBS számára ez fontos téma és része a filozófiájának, hiszen azt akarja, hogy az emberek vasárnap templomba járjanak.

„Az alapvető különbség, hogy én és az SaS soha nem javasolnánk a vasárnapi templomlátogatás betiltását, vagy nem kényszerítenénk senkit például arra, hogy ne vasárnap, hanem más napon menjen templomba”

- jelentette ki Sulík.

A Szlovák Püspöki Konferencia nyilatkozata szerint a szabad vasárnap nemcsak lehetőséget adna a családoknak, hogy együtt lehessenek, hanem „egyúttal jelzés is lenne, hogy megértettük, mennyire fontos az is, hogy egy kicsit megpihenjen a természet”. A püspöki konferencia szerint nem lenne szabad elszalasztani a most kínálkozó alkalmat.

„Halljuk meg a hangját azoknak is, akiknek nincs politikai vagy gazdasági erejük, főleg a boltokban dolgozó anyák hangját: legalább egy napot a gyerekeikkel szeretnének tölteni. Adjuk meg nekik azt a szabadságot, hogy a családjukkal lehessenek”

- írta a püspöki kar, hozzátéve, hogy a szabad vasárnap intézménye jól működik a modern országokban.

Az üzletek a koronavírus-járvány kezdete óta zárva vannak vasárnap az országban.

TASR