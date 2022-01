Sulík érzéketlensége nemzetközi botrányt okozott, az oroszok ünneplik

Az SaS elnöke, illetve gazdasági miniszter, Richard Sulík még decemberben adott egy interjút a Pravda c. napilapnak, amelyben meglehetősen érzéketlenül fogalmazott a Krimről. Elsőre ez nem keltett feltűnést, a Pravda viszont egy másik cikkben most újra idézett belőle, azt még kiszíneszte az orosz média, az ukránok pedig felháborodtak - foglalta össze a Denník N.

Richard Sulík (Fotó: TASR)

A Pravda karácsony előtt megjelent interjújában Sulík azt mondta, hogy az orosz-szlovák kormányközi gazdasági bizottság munkáját gátolják az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók. "Ezeket meglehetősen szerencsétlennek gondolom. Az országoknak kereskedniük kell egymással, és némely exportőrünket negatívan érintette. Csak károkat okoznak, az oroszok peddig úgyse adják vissz a Krimet" - jegyezte meg Sulík.

A Pravda ezen a héten írt egy másik cikket, melynek azt a címet adta, hogy "Sulík elutasítja a szankciókat, és állítja, az oroszok nem adják vissza a Krimet". Ezt átvette a TASS orosz állami hírügynökség, de már azzal, hogy Sulík bízik benne, hogy a Krim Oroszország része marad. Ezt vette észre már az ukrán média is, a Klymenko Time nevű újság pedig már azt közölte, hogy Szlovákia elárulta Ukrajnát.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Oleg Nikolenko úgy reagált, hogy elfogadhatatlan Sulík kommentárja az ügyben, mivel azzal megkérdőjelezi Ukrajna területi integritását. "Egy baráti ország képviselője bemutatta deformált realitásérzékét a Krim hovatartozását és az Oroszország elleni szankciókat illetően" - fogalmazott. Mivel pedig Sulík szavai nincsenek összhangban a Szlovákia vagy az EU által képviselt állásponttal, felszólították a szlovák gazdasági minisztert, hogy nyilvánosan cáfolja, amit írnak.

Az ügyben ezután nyilatkozott Eduard Heger miniszterelnök, aki azt mondta, Szlovákia nem tesz olyan lépéseket, melyekkel elnézné azt, hogy Oroszország annektálta a Krimet és nemzetközi jogokat sért, és emlékeztetett, hogy Szlovákia már a Fico-kormány idején elítélte ezt, és szankciókat vezetett be, ezen az állásponton pedig semmi sem változott.

Ukrán partnereit biztosította efelől az SaS által jelölt külügyminiszter, Ivan Korčok is, kiemelve, hogy Sulík személyes nézeteiről volt szó az újságcikkben.

Sulík most azt mondja, hogy a szavait kiforgatták, némely ukrán sajtótermék már egyenesen arról írt, mintha azt mondta volna, hogy Ukrajnának át kell adnia a Krimet, és nem formálhat rá igényt.

Közölte azt is, hogy még szerdán beszélt Korčokkal, Hegerrel és Zuzana Čaputovával is az ügyben. Az SaS maga is úg reagált, hogy hosszú ideje elítélik a Krim annektálását.

A szankciókat ugyanakkor ettől függetlenül Sulík már évek óta értelmetlennek tartja.

(Denník N)