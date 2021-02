Sulík felajánlotta, bevállalná az egészségügyi minisztériumot!

Richard Sulík felajánlotta Igor Matovičnak, hogy hajlandó elvállalni az egészségügyi tárca vezetését, és ezzel együtt átvállalni a felelősséget a járványhelyzet alakulásáért, ha a miniszterelnök nem találna mást Marek Krajčí helyett, de ő ezt elutasította - írja a Denník N.

Richard Sulík (Fotó: TASR)

Szerinte nem feltétlenül kell egészségügyi szakember, mint inkább egy jó menedzser a tárca élére.

Sulík azt is elmondta, hogy a minisztériumhoz vinné saját egészségügyi csapatát, többek között Ľuboš Lopatkát, a Szociális biztosító volt igazgatóját. Lopatka jelenleg az állami MH Manažment nevű vállatot vezeti, amely alá artoznak különöbő hőerőművek és példáil a szliácsi fürdő is. Korábban viszont a Penta alá tartozó Svet zdravia hálózat vezérigazgatója is volt.

Sulík rámutatott, hogy a gazdasági minisztériumot helyette a jelenlegi államtitkár, Ján Oravec is vezethetné.

Hozzátette, mivel az ajánlatát a miniszterelnök elutasította, nem fogadja el, hogy őt is felelősnek tartsák a járványhelyzet alakulásáért.

Szégyennek tartja, hogy Szlovákia jelenleg világelső a járványhelyzet legfontosabb mutatói, mint a halálozás, illetve a kórházi páciensek lakosságarányos számát tekintve.

(Denník N/Tvnoviny.sk)