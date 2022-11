Sulík: Matovič azonnali kórházi kezelésre szorul - az OĽaNO a belügyminiszter leváltását kockáztatja

Igor Matovič gyerekes játéka eredményének tartja az SaS, hogy a parlament csütörtökön leváltotta az egészségügyi bizottság elnöki posztjáról Jana Bittó Cigánikovát, a párt egészségpolitikáért felelős parlamenti képviselőjét. Különösen cinikusnak tartják Igor Matovič bejegyzését, aki azzal gúnyolódott, hogy az SaS maga váltotta le Cigánikovát, mert elérhették volna a szavazás érvénytelenségét, így Cigániková a helyén maradhatott volna. Az SaS nem zárta ki, hogy megszavazza Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter leváltását.

A parlament csütörtökön 67 igen, 22 nem és két tartózkodás mellett leváltotta Jana Bittó Cigánikovát az egészségügyi bizottság elnöki posztjáról a volt OĽaNO-s képviselő, Martin Čepček javaslatára. A szavazáson az OĽaNO frakciója nem vett részt, ami Michal Šipoš frakcióvezető szerint a jó szándékuk jele volt. „Nem akarunk vérben forgó szemekkel bosszút állni, hagytuk, hogy a plénum nélkülünk döntsön arról, marad-e bizottsági elnök. Bár több túlkapása is volt a bizottság élén, nem fogunk bosszút állni a volt koalíciós partneren” – mondta Šipoš.

Matovič: a SaS-osok maguk is utálják Cigánikovát

Igor Matovič (OĽaNO) pártelnök posztjából azonban nem a jó szándék derül ki, ő inkább gúnyolódni próbált az SaS-en, és még azzal is megvádolta az SaS egyes képviselőit, hogy ők is örülnek Cigániková leváltásának. „A SaS-osok leváltották CIGÁNIKOVÁT” – írta a Facebookra Matovič. Szerinte ugyanis az SaS is megtehette volna, hogy nem vesznek részt a szavazáson, ami úgy érvénytelen lett volna. Majd azzal is megvádolta az SaS-t, hogy néhány képviselőjük még örült is Cigániková leváltásának.

„A SaS-osok maguk is utálják Janát – írta az OĽaNO elnöke. – Valóságosabbnak tűnik az a forgatókönyv, hogy a sajátjaik süllyesztették el.”

Az OĽaNO elnöke azt nem tette hozzá, hogy a parlament szavazás érvénytelensége csak annak az elhalasztását jelentette volna, vagyis a következő ülésen újra voksoltak volna a képviselők Cigániková leváltásáról.

Az SaS szerint a Cigániková leváltása körüli cirkusz Igor Matovič gyerekes játéka.

„Matovič sürgősen akut kórházi kezelésre szorul” – kommentálta az OĽaNO bejegyzését Richard Sulík.

Az SaS elnöke szerint ez a szavazás is azt mutatja, hogy az SaS nem működik együtt az ellenzék többi részével, viszont az OĽaNO igen. „Ezt bizonyítja ez a szavazás is, hiszen az eredményhez az is kellett, hogy az ellenzék többi része tudja, mire készül az OĽaNO” – mondta Sulík. Emellett a a kormánypártok és a szélsőséges ellenzéki képviselők közti együttműködést mutatja az is, hogy sorra Kotlebáék képviselőinek a támogatásával fogadja el a parlament a kormányjavaslatokat.

„Már nemcsak a ĽSNS listáján indult egyéb, kevésbé fasiszta képviselőkre támaszkodnak, hanem közvetlenül Kotleba fasisztáira” – mondta Sulík.

Az SaS szerint az OĽaNO-val egyébként sem lehet tárgyalni. „Úgy nem lehet megegyezni, hogy a szavazás előtt 10 perccel Michal Šipoš felajánlja, hogy nem szavaznak Cigánikováról, ha mi sem szavazzuk meg Roman Mikulec belügyminiszter leváltását” – írta le az OĽaNO ajánlatát Anna Zemanová, az SaS frakcióvezetője. Mikulec leváltását a Smer kezdeményezte, a menekülthelyzet és a cseh határellenőrzés kapcsán.

Mikulec leváltását sem lehet kizárni

Az SaS nem fog részt venni a jövő hétre összehívott rendkívüli ülésen Mikulec leváltásáról, de Sulík nem zárta ki, hogy később támogatnák Mikulec leváltását. „Ha az ellenzék eléri, hogy csak a rendes, decemberi ülésen szavazzon a parlament Mikulec sorsáról, akkor meglátjuk, hogyan fogunk szavazni” – mondta Sulík. A belügyminiszter munkájával az SaS is elégedetlen.

„Mikulec rossz belügyminiszter” – jelentette ki Sulík.

Mikulec miniszteri posztjának megőrzését eddig az OĽaNO az SaS segítségével tudta elérni, a Sme rodina több képviselője, köztük Boris Kollár pártelnök is – többször bírálta a belügyminisztert. A parlament Roman Mikulecet szeptemberben hetedik alkalommal próbálta meg leváltani, akkor a Smer javaslatát Kollárék négy képviselője is megszavazta, a többiek – köztük Kollár is –, tartózkodtak a szavazásnál.

Ha akkor az SaS képviselői megszavazzák a Smer javaslatát, akkor Mikulec ma már nem belügyminiszter. Kollár ugyan a napokban arról beszélt, hogy koalíciós pártként nem szavazhatják meg a miniszter leváltását, de azt nem tudta kizárni, hogy néhány képviselő mégis a leváltásra fog szavazni.

