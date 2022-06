Sulík szerint drágulni fog a földgáz jövőre, de nem 150 százalékkal – az SPP előnyös ajánlatot tesz a lakossági fogyasztóknak

A leváltására összehívott parlamenti ülést használta fel Richard Sulík gazdasági miniszter, hogy bejelentse, milyen megállapodásokat kínálhat a Szlovák Gázművek (SPP) a lakossági fogyasztóknak 2023-ra és a következő néhány évre. Sulík szerint a Slovnaft is készül a nem orosz kőolaj feldolgozására, a vállalat nem fog leállni, így lesz elég üzemanyag Szlovákiában.

Az Európai Unió legutóbbi, 6. szankciós csomagja miatt akarja leváltani az ellenzék Richard Sulík (SaS) gazdasági minisztert. Robert Fico (Smer) szerint a tárcavezető nem az ország érdekeit nézte, amikor Eduard Heger kormányfővel együtt beleegyeztek az orosz kőolajra behozatalának fokozatos betiltásába. Fico szerint ősszel örülni fogunk, ha a jelenlegi vagy ahhoz közeli áron tudunk majd üzemanyagot vásárolni, sőt, már annak is örülni fogunk, ha lesz elég üzemanyag a kutakon.

„Miért nem maradt a 3 éves átmeneti időszak, miért rövidítettek 8 plusz 10 hónapra” – kérdezte a minisztert Fico.

A Smer elnöke azonban leginkább a gáz árának emelkedésétől féltette Szlovákia lakosságát, példának hozta fel, hogy a napokban is jelentős, mintegy 20 százalékos árugrást is tapasztalhattak a nemzetközi tőzsdéken.

„Hogyan fognak majd segíteni a nyugdíjasoknak, ha 100-150 százalékkal emelkedik majd jövőre a földgáz ára” – kérdezte Sulíktól Fico.

Sulík: Nem lesz apokalipszis

A gazdasági miniszter elismerte, hogy az energiahordozók ára a továbbiakban is emelkedni fog, de korántsem lesz olyan durva áremelkedés, mint ahogy azt az ellenzék és egyes elemzők jósolták. Sulík szerint a Slovnaft már felmérte, hogy mennyiből tud átállni nem orosz kőolaj feldolgozására, és azt is, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. „Napi szinten tárgyalok a Slovnaftttal, a vezérigazgató megerősítette, hogy a finomító nem fog leállni. Az átalakítás költségei mintegy 300 millió eurót vesznek majd igénybe, a teljes átalakítás pedig mintegy 4 évig fog tartani” – ismerte el Sulík. – Viszont rövid távon is komoly átalakítás valósítható meg, már jövő februártól nem orosz olajat is kevernek majd a Slovnaftban feldolgozott orosz kőolajhoz.”

A miniszter szerint az is komoly eredmény, hogy a Slovnaft az átalakítás alatt is üzemelni fog, és nem fenyegeti leállás a fokozatosan életbe lépő kiviteli tilalom miatt sem.

„A Slovnaft termelésének 70 százaléka itthon fogy el, a MOL biztosított arról, hogy Szlovákiát előnyben fogják részesíteni a termékellátás szempontjából” – jelentette ki a gazdasági miniszter. Szerinte ez azt jelenti, hogy Szlovákiában lesz elég üzemanyag a továbbiakban is.

Sőt, a Slovnaft hamarosan nagyobb mennyiségben exportálhat feldolgozott kőolajat Ukrajnába is, amihez a Barátság kőolajvezeték vékonyabb csővezetékét használják majd. „Ukrajnában gyakorlatilag nem működnek a kőolajfinomítók, szüksége van üzemanyagra, és ezért folyamatban van a Barátság kőolajvezeték megfelelő átalakítása” – mondta Sulík.

Drágább lesz a földgáz, de nem annyira

A gazdasági miniszter szerint a Szlovák Gázművek (SPP) hamarosan előnyös ajánlattal keresi meg ügyfeleit.

„Aki négyéves szerződést köt, annak 20 százalékkal plusz az inflációval nő majd a földgáz ára 2023-ban” – jelentette be Sulík. A további években az áremelkedés már csak a várható infláció mértékének megfelelő lesz, tehát várhatóan egyszámjegyű és csökkenő ütemű.

Az ajánlattal várhatóan augusztusban keresi meg lakossági ügyfeleit az SPP. Ez azért is fontos eredmény a gazdasági miniszter szerint, mert voltak olyan elemzők, akik szerint akár 150 százalékkal is emelkedhet a földgáz ára 2023-ban.

Az SPP másik ajánlata azonak szól majd, akik nem akarnak olyan hosszú lejáratú szerződést kötni az SPP-vel.

„Akik úgy vélik, hogy hamarosan csökkenhet a földgáz ára, ezért nem akrnak négyéves szerződést kötni, azok köthetnek egyéveset is, de akkor az áremelkedés 42 százalék plusz infláció lesz” – magyarázta a miniszter.

A miniszter leváltásáról csütörtökön délután kezdtek tárgyalni a képviselők, a szavazás legkorábban pénteken lesz, mert írásban is csaknem 10 képviselő jelentkezett be a vitába.

- lpj -