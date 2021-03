Sulík szerint Matovič hétvégén még az előrehozott választások lehetőségéről beszélt

Richard Sulík (SaS) gazdaságügyi miniszter csütörtökön a Radio Expres műsorában elmondta, Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő hétvégén még nem zárta ki az előrehozott választások lehetőségét.

Fotó: TASR

Sulík szerint a kormányválság úgy is megoldódhat, hogy a Za ľudí párt kellő mennyiségű képviselőt biztosít ahhoz, hogy a hármaskoalíció működőképes legyen.

Az SaS továbbra is elutasítja az előrehozott választásokat, de már nem akar egy olyan kormány része lenni, amelyet Igor Matovič irányít.

„Nekem Igor Matovič azt mondta, hogy amennyiben nem születik megegyezés, az előrehozott választásokat részesíti előnyben. Ezt tanúk előtt mondta vasárnap kora este a kormányhivatalban” – nyilatkozta Sulík, aki továbbra is azt várja a miniszterelnöktől, hogy mondjon le.

„Ha valaki megnyeri a választásokat, az nem azt jelenti, hogy neki mindent szabad. Rá is vonatkoznak szabályok, nem tehet dolgokat a partnerei háta mögött és nem hazudhat nyilvánosan” – mondta Matovičról a gazdaságügyi miniszter.

Sulík kiemelte, az SaS elutasítja a közös felelősségvállalást Matovič kormányának lépéseiért. „Szisztematikusan tönkreteszi a szlovákiai kiskereskedelmet. Olyan emberek döntenek erről, akiknek csilingel a havi fizetésük, és elképzelni sem tudják, milyen az, amikor minden hónapban úgy kell összekaparni a pénzt” – mutatott rá.

Az SaS elnöke hajlandó beszélni a saját hibáiról is, amelyeket gazdaságügyi miniszterként vétett. Hozzátette, ha ezekből sok van, anélkül is lemond, hogy másnak is távoznia kellene. Továbbra is érvényes viszont az az ultimátum, amelyet az SaS adott Matovičnak: amennyiben a kormányfő jövő hét szerdáig (március 24.) nem mond le, az SaS kilép a kormányból.

Sulík nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy nem akar tárgyalni. „Hívtam az OĽaNO frakciójának elnökét, találkozót kértem tőle az OĽaNO képviselőivel, de azóta sem jelentkezett” – tette hozzá.

A gazdaságügyi miniszter nem tudja, hogy fog alakulni a helyzet. „Meglátjuk, hogy hármaskoalíció lesz-e, amelyben a Za ľudí biztosít kellő számú képviselőt, vagy négyes” – mondta a rádióműsorban Sulík, aki továbbra is el tudja képzelni az együttműködést az OĽaNO-val.

(TASR/para)