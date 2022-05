Sulík: A Szlovák Gázművek új gázszerződései az éves fogyasztás 65%-át fedezik

Emellett további szerződést kötött a cseppfolyósított földgáz (LNG) tankerhajókkal való szállítására, e szerződéseknek köszönhetően júniustól az éves hazai gázfogyasztás 65%-a lesz biztosítva. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter Richard Prokypčákkal, az SPP vezérigazgatójával tartott pénteki közös sajtótájékoztatóján számolt be erről.

Sulík közlése szerint emellett az SPP-nek szerződése van Horvátországgal, Belgiummal, Olaszországgal és Nagy-Britanniával is a gáz átszivattyúzásáról LNG-tankerekbe, ezáltal havonta egy-két ilyen szállítmányt lehet biztosítani.

Összességben Szlovákia ezáltal júniusra 65%-kal csökkenti függőségét az orosz földgáztól, mondta Sulík.

„Ez volt a maximum, amit most elérhettünk. Léteznek további lehetőségek, dolgozunk is rajtuk, de egyre nehezebb lesz új szerződéseket kötni. Emellett teljes mennyiségben vásároljuk továbbra is az orosz földgázt”